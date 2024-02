Élections locales : les électeurs savent-ils sur quoi ils votent ?

Imprimer

Jusqu’à 16h du dimanche 4 février 2024, 429.478 électeurs se sont dirigés aux urnes pour élire un représentant au conseil national des régions et des districts, dans le cadre du second tour des élections locales.

Cependant, une question cruciale reste en suspens : quels sont le rôle et les prérogatives de ce conseil ? Que vont faire au juste, les membres qui seront élus ? Personne n’est actuellement en mesure de répondre avec exactitude à cette question. En effet, aucun texte de loi n’a été publié permettant de fixer les attributions de ce conseil.

Ce que nous savons c’est que ces élections devront permettre de former le Conseil national des régions et des districts. Il se compose de 77 élus. Les électeurs choissent les membres des conseils locaux qui seront chargés de définir les priorités en matière de développement par localité. Les membres du Conseil national des régions et des districts seront identifiés parmi les membres des conseils locaux. 229 conseils locaux seront créés. Un membre de chaque conseil local sera choisi par tirage au sort pour devenir membre du conseil régional. 24 conseils régionaux seront formés.

Par la suite, cinq conseils de district seront formés. Les membres de ces conseils seront choisis par vote. Chaque conseil régional sera représenté par trois membres au sein du Conseil national des régions et des districts, soit 72 membres. Chaque conseil de district élira un représentant au sein du Conseil national des régions et des districts, soit cinq membres. Le total des élus du Conseil national des régions et des districts est de 77 membres. Les membres du Conseil national des régions et des districts seront élus pour cinq ans.

Cette composition constituant l’essence même du principe de la gouvernance par les bases a été définie à travers un décret présidentiel. Concernant, les attributions, la mission et le mode de fonctionnement de cette nouvelle chambre, rien n’a été encore fixé. Il est, donc, tout à fait légitime de se demander pourquoi voter ? Ou bien alors, ce flou serait-il l’explication du faible taux de participation ?

S.H