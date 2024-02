La Tunisie menacée par un séisme ? Ce qu'il faut savoir

La page Facebook « Tounesna 24 » a publié le mercredi 31 janvier 2024, une information selon laquelle il y aurait une menace de tremblement de terre en Tunisie. La nouvelle a suscité des doutes parmi les citoyens et de nombreuses personnes se sont interrogées sur la véracité de l'information, tandis que d'autres ont exprimé des craintes quant à la possibilité d'un séisme similaire à celui survenu au Maroc.

« Est-ce sérieux ? J'espère que ce n'est qu'une fausse alerte », « Après ce qui s'est passé au Maroc, c'est compréhensible d'être inquiet. Mais avons-nous des preuves concrètes de cette menace en Tunisie ? », commentent les internautes.

Face à ces réactions, nous avons vérifié la source de l’information qui est le site « Tun-24 ». En effet, le site parle de déclarations d’un expert au sein de l’institut national de la Métrologie qui évoque la secousse tellurique qui a été enregistrée au niveau du gouvernorat de Kairouan le 24 janvier 2024.

L’article n’a pas cité le nom de l’expert mais s’est contenté de relater ses propos, et en examinant les propos mentionnés il est apparu que l’expert explique que les secousses telluriques peuvent se produire partout dans le monde y compris en Tunisie.

Le site a utilisé des propos anonymes et a manipulé le titre de l’article pour manipuler l’audience.

En effet, on ne peut pas prédire les séismes et les secousses. Les séismes se produisent en raison d'une série complexe d'effets mineurs, une interaction séquentielle sensible à quelque chose qui se produit en profondeur à l'intérieur de la fissure terrestre. Les fissures en géologie sont des fissures dans la croûte terrestre, donc les séismes par nature ne peuvent pas être prédits et resteront toujours ainsi.

Les séismes se produisent parce que les mouvements lents et stables des plaques tectoniques entraînent l'accumulation de pression le long des fissures de la croûte terrestre. Les fissures ne sont pas vraiment des lignes, mais plutôt des niveaux qui s'étendent sur des miles sous terre. Et le frottement résultant de la pression énorme due au poids des roches superposées relie ces fissures ensemble.

La plupart des séismes et des secousses se produisent sans avertissement, car les fissures restent coincées, fermées et stables, malgré le stress des plaques mobiles autour d'elles, elles restent silencieuses jusqu'à ce que cette déchirure commence.

Ainsi contrairement à la publication du site « Tun-24 » on ne peut pas prédire les séismes , les secousses et les séismes peuvent se produire partout dans le monde et à tout moment.

R.A.