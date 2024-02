Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes : un médecin et un pharmacien arrêtés

Un médecin et un pharmacien ont été arrêtés dans le cadre d’une opération de démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes, a annoncé, mercredi 31 janvier 2024, la porte-parole du Tribunal de première instance de la Manouba, Sondos Nouioui.

Dans une intervention téléphonique dans l’émission Sbeh Ennes sur Mosaïque FM, elle a affirmé, au micro de Jihene Miled, que trois individus avaient été interpellés à bord d’un véhicule au niveau du péage de Mornag lors d’un contrôle de routine.

Les agents de sécurité ont, alors, découvert une grande quantité de psychotropes que les suspects ont justifié par plusieurs certificats médicaux délivrés par le même médecin.

Le médecin dont le cabinet est situé au Bardo a été interpellé et interrogé. L’enquête a révélé qu’en l’espace de trois jours, il a délivré 47 certificats médicaux de psychotropes pour les trois premiers suspects qui s’approvisionnent dans la même pharmacie à Béja pour ensuite distribuer la marchandise à travers leurs circuits habituels et dans les établissements scolaires.

Au total, six individus ont été arrêtés et placés en détention provisoire, dont le médecin et le pharmacien. Ils devraient tous comparaitre devant le parquet jeudi, selon la porte-parole du Tribunal de première instance de la Manouba.

Plus tôt en janvier, un psychiatre avait été arrêté dans le cadre d’une enquête sur un réseau de trafic de psychotropes. Le prévenu a été interpellé après l’arrestation de deux individus en possession de 1.200 comprimés de Parkizol et 1.500 dinars en cash. Auditionnés, les deux suspects ont avoué avoir été approvisionnés par un psy travaillant dans l’un des hôpitaux publics du Kef.

N.J