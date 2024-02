Mohamed Essafi : la réforme du système éducatif est impossible sans la participation de toutes les parties prenantes

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Mohamed Essafi, est intervenu, mercredi 31 janvier 2024, sur Diwan FM.

Il a commenté, durant l'émission « Fi 60 dkika », la déclaration du ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, qui a annoncé il y a quelques jours, que le ministère s’oriente vers l’instauration du régime de la séance unique pour les élèves. Le syndicaliste a souligné, à ce propos, que si la partie syndicale est en faveur de la mesure, il est nécessaire d’adopter une approche participative quant à la réforme du système éducatif.

« Cette expérience a été adoptée dans quelques établissements pilotes, aujourd’hui il s’agit de savoir, avant de la généraliser, si nous avons préparé le nombre suffisant de salles de classe dans tous les établissements et si nous avons le nombre nécessaire d’enseignants. L’infrastructure doit suivre mais aussi la coordination avec les autres ministères concernés, notamment le ministère du Transport. On ne peut pas parler d’un projet pilote sans aborder la réalité du système éducatif, nos institutions publiques souffrent de lacunes. Devant la politique d’austérité et le manque de ressources humaines vu les restrictions dans le recrutement, nous pensons que ce projet est impossible à concrétiser sans recourir à la participation de toutes les parties prenantes et principalement l’UGTT » a expliqué Mohamed Essafi.

M.B.Z