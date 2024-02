Tunisie Telecom participe à l’événement du Réseau des Femmes dans le secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT

Bien que la normalisation joue un rôle important dans la mondialisation et le développement efficace des TICs, les statistiques dévoilent que très peu de femmes participent aux processus de normalisation à l’échelle internationale, ce qui fait que les normes développées risquent d’être biaisées et prévenir les femmes de saisir des opportunités importantes. En effet, les femmes ne sont actuellement pas aussi bien servies par les normes que les hommes et notre vie quotidienne regorge d'exemples qui mettent en évidence ce problème, tels que l’inadéquation de la taille des smartphones et des appareils Augmented Reality/Virtual Reality pour les femmes et les applications de reconnaissance vocale imprécises pour la voix féminine. Les technologies TICS émergentes et les systèmes d’Intelligence Artificielle peuvent également perpétuer, voire exacerber ce problème si les différences entre les genres ne seraient pas prises en compte depuis la collecte des données et la formation des modèles jusqu'au déploiement et la prise de décision.

De ce fait, il est crucial d’encourager une implication plus importante des femmes dans l'élaboration des normes TICs et leur participation active aux activités des organismes de normalisation internationaux afin de garantir que les normes et les processus de leur développement sont bien inclusifs en matière de genre et assurer, par conséquent, l'égalité, la sécurité, l'accessibilité et les avantages économiques et sociaux pour tous.

Dans ce cadre, le « Réseau des Femmes dans l’UIT-T » (NoW in ITU-T) a été créé pour renforcer l'attrait de la normalisation et du développement des télécommunications/TICs pour les femmes en leur offrant la possibilité de mettre en valeur leurs expertises, de contribuer activement au processus de normalisation, de s'engager dans une formation continue, de transmettre leurs connaissances aux autres, de favoriser des liens significatifs et de faire progresser leurs carrières.

A l’occasion du démarrage de la campagne « NoW4WTSA24 », en soutien à l'espoir de voir une participation féminine d’au moins 35% des délégués à l'Assemblée Mondiale de la Normalisation des télécommunications AMNT-24, l’UIT a organisé, le 23 janvier 2024, un événement spécifique de ce Réseau au siège de l'UIT à Genève et ce, en marge de la réunion du Groupe Consultatif sur la Normalisation des Télécommunications (GCNT), qui s'est tenue du 22 au 26 janvier 2024 au même endroit.

Avec l’aimable présence de La Secrétaire Générale de l’UIT, Mme Doreen Bogdan-Martin, et du Directeur du Bureau de la Normalisation des Télécommunications de l’UIT, Mr Seizo Onoe, cet événement a constitué une occasion pour sensibiliser les membres de l’UIT à l'importance d'inclure les perspectives féminines et une plus grande égalité des genres dans les travaux de l'UIT-T et pour souligner la valeur de l'inclusion et de la diversité dans les efforts de normalisation.

A cet effet et à travers un panel de discussion sur la promotion de l’égalité des genres en normalisation, des femmes leaders à l’UIT ont partagé leurs expériences ainsi que leurs visions sur les mesures possibles pour atteindre une participation plus nombreuse et plus active des femmes aux travaux de l’UIT-T et une nomination plus importante de femmes dans les postes clés de l’UIT-T, et ce, principalement via une expansion régionale des activités du Réseau.

La participation de Tunisie Telecom a été très active à cet évènement à travers sa Directrice Centrale de l’Innovation et de la Stratégie et la Responsable de la Transformation Digitale, Dr. Rim Belhassine Cherif, qui est la présidente du Réseau des Femmes depuis Décembre 2021, et qui est responsable sur la préparation pour cet évènement ainsi que pour la campagne NoW4WTSA24. Durant cet évènement, Dr. Rim Belhassine Cherif, a fourni une keynote pour présenter le rôle du Réseau des femmes dans l'UIT-T, ses activités passées et futures ainsi que les objectifs et les chiffres cibles de l’AMNT-24. Cette keynote, ainsi que les interviews fourni par Dr. Belhassine Cherif suite à l’évènement, ont visé à souligner l’importance des activités du Réseau et à encourager les membres de l’UIT-T à contribuer à sa croissance et son succès.

Il est à signaler que, afin de mieux avancer sur ses objectifs, le Réseau des Femmes dans l’UIT-T a révisé son mandat qui a été présenté par Dr. Belhassine Cherif lors de la session plénière du GCNT. Ce nouveau mandat ambitieux ainsi qu’une feuille de route pour l’adhésion de représentants régionaux, pour soutenir le Réseau et la Campagne NoW4WTSA24, ont été approuvés par le GCNT.

Il est à rappeler que Tunisie Telecom participe activement dans les activités de ce Réseau et ce, depuis le démarrage de ses activités en 2016 lors de l’AMNT-16 à Hammamet. TT est aussi consciente de l’importance de la participation des femmes aux travaux de la normalisation ainsi qu’aux postes de leaders à l’UIT-T.

