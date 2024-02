Abdeljalil Heni : l’État cherche à minimiser les dégâts

Le député et vice-président de la commission des finances et du budget au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Abdeljalil Heni a assuré que le projet de loi visant à permettre à la Banque Centrale de Tunisie (BCT) de financer le budget de l’État mettait en place un plafond de 7 milliards de dinars.

S’exprimant le 31 janvier 2024 durant « Sbeh Ennes » de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Abdeljalil Heni a indiqué que le projet de loi mettait en place une mesure exceptionnelle et applicable à travers une série de mesures et de procédures. « La somme a été plafonnée à 7 milliards de dinars et ne peut avoir lieu qu’une seule fois… Il s’agit d’une exception à l’article 25 du statut de la BCT afin de financer le budget », a-t-il dit.









Pour ce qui est de la période de remboursement, le projet de loi propose la mise en place d’un échéancier de dix ans avec un délai de grâce de trois ans. Le remboursement sera effectué sans l’application d’un taux d’intérêt. « Le déficit est de 10 milliards de dinars, mais le plafond est fixé à 7 milliards de dinars… Aujourd’hui, nous sommes tous conscients de la situation des finances publiques… Il y a un déficit à couvrir au niveau du budget… D’après ce que j’ai compris, l’État cherche à minimiser les dégâts… D’après les calculs, et par rapport aux emprunts sur le marché financier, l’État économise un à 1,5 milliard de dinars », a-t-il ajouté.

Abdeljalil Heni a expliqué que la commission des finances et du budget au sein de l’ARP s’entretiendra, le 31 janvier 2024, avec la ministre des Finances, Sihem Nemsia et le gouverneur de la BCT, Marouen Al Abassi afin de revenir sur certains points. D’après sa déclaration, les élus souhaiteraient avoir des éclaircissements au sujet de plusieurs éléments, dont le plafond fixé et la durée de remboursement.

