Une nouvelle vente aux enchères de voitures en Tunisie ? Ce qu'il faut savoir

Imprimer

Une page intitulée "Souk Tounes Vente et Achat de Voitures" a publié le mardi 30 janvier 2024, une annonce concernant l'ouverture d'une enchère publique pour la vente de voitures en Tunisie.

Le post indiquait : "La douane tunisienne : Ouverture d'une enchère gouvernementale pour les voitures. Offres exclusives de l'enchère gouvernementale de voitures en Tunisie tous les lundis et jeudis, comprenant des voitures présentant de légers défauts. Voitures saisies par la douane et la police en Tunisie. (Voitures en bon état) Prix allant de 2.500 dinars à 55.000 DT maximum. Actuellement disponibles aux enchères publiques. Pour voir les voitures disponibles, mettez "ok". Enregistrez-vous sur le site officiel d'abord." Le post était accompagné d'un numéro de téléphone saoudien mais sans détails sur la date ni le lieu de la vente aux enchères.

Cette annonce a attiré l'attention de plusieurs internautes, certains exprimant leur désir de participer à l'enchère publique et d'acheter pendant que d’autres ont exprimé leur surprise face à cette annonce, et le post a suscité plusieurs commentaires et questions sur la manière de participer.

Face à l'attention suscitée et aux réactions, nous avons essayé de vérifier la véracité de la publication en recherchant la source de l'information. Nous avons vérifié le numéro de téléphone mentionné dans l'annonce, et il nous a été confirmé qu’il s’agit d’un spam.

La douane tunisienne a publié depuis le 17 janvier 2024, des annonces de ventes aux enchères, l’une d’elles concerne la vente des voitures depuis son bureau régional à Nabeul : annonce de vente n° 01/2024 par appel d'offres restreint pour une offre de voitures et divers biens répartis en vingt-six (26) lots, et ce du 29 janvier 2024 au 13 février 2024.

Oui la douane tunisienne a publié une annonce sur une vente aux enchères des voitures, mais contrairement à ce que mentionne la publication, la participation passe par la douane et selon des conditions, le numéro de téléphone mentionné n’est qu’un spam.

R.A.