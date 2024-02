La croissance potentielle des marchés émergents se heurte à de sérieux obstacles

Les marchés émergents (ME) sont un moteur de la croissance économique mondiale depuis de nombreuses années. Les marchés émergents, définis comme le groupe de pays en voie de développement économique rapide, ont connu des taux de croissance supérieurs de trois points de pourcentage à ceux des économies avancées pendant plus de deux décennies. En fait, la croissance des pays émergents s'est fortement accélérée au début des années 2000, passant d'une moyenne quinquennale inférieure à 4 % à un pic de 7,6 % en 2007. Derrière ces chiffres globaux impressionnants, de nombreux exemples montrent qu'un pays peut maintenir un rythme de développement rapide et rattraper les économies avancées si des mesures appropriées sont prises par le biais de politiques et de réformes.

L'ascension de l'économie chinoise a joué un rôle important dans cette évolution globale, à la fois directement et indirectement. De manière directe, étant donné le poids important de la Chine dans la zone euro et ses taux de croissance proches de 10 % pendant plusieurs décennies. De manière indirecte, car l'effet sur les autres économies s'est matérialisé par des liens entre les chaînes d'approvisionnement, la demande de produits de base importés et une influence croissante sur les flux d'investissement internationaux.

Croissance du PIB sur les marchés émergents

(%, Moyenne mobile sur 5 ans)

Toutefois, les performances exceptionnelles des pays émergents ont commencé à s'essouffler après la crise financière mondiale de 2007-2008 et ont été confrontées à une forte volatilité pendant la pandémie du Covid et la reprise qui s'en est suivie. Il est important de noter que nous prévoyons que la croissance convergera vers des taux plus modérés d'environ 4 % jusqu'en 2030. Dans cet article, nous analysons quatre facteurs principaux qui pèseront sur les performances des pays émergents à l'avenir.

Tout d'abord, la croissance de l'investissement dans les pays émergents devrait tomber en dessous des taux moyens des deux dernières décennies. Les périodes précédentes de forte croissance de l'investissement ont été soutenues par une forte expansion du crédit, des flux de capitaux, des améliorations des termes de l'échange (prix des exportations par rapport aux importations) et des réformes visant à améliorer le climat d'investissement. Au cours de la période 2000-2010, la croissance de l'investissement dans les pays émergents s'est élevée en moyenne à 9,4 %, avant de tomber à 4,8 % au cours de la période 2011-2021. Ce ralentissement a été généralisé à toutes les régions de la zone euro et s'explique par des facteurs tels que la détérioration des termes de l'échange, des niveaux d'endettement élevés, une plus grande incertitude économique et géopolitique, et le rééquilibrage de la Chine en faveur de la consommation et au détriment de l'investissement et des exportations. Il est important de noter que nous nous attendons à ce que cette tendance persiste. Étant donné le rôle essentiel de l'accumulation de capital pour la croissance, le ralentissement de l'investissement laisse présager un vent contraire important dans les années à venir.

Commerce de biens en proportion du PIB

(commerce mondial total, % du PIB)

En second lieu, le commerce international a été historiquement l'un des piliers de la performance économique mondiale, étant donné son impact positif sur la croissance de la production et de la productivité. Le processus d'intégration mondiale a été stimulé par des accords commerciaux régionaux, des négociations multilatérales et des réformes commerciales unilatérales. En conséquence, la part des échanges de marchandises dans le PIB mondial a atteint des niveaux sans précédent en 2008. Néanmoins, le commerce a marqué le pas au cours de la dernière décennie en raison d'une tendance à la démondialisation, ce qui limite la marge de manœuvre du commerce pour apporter un soutien supplémentaire à la croissance. La réduction des droits de douane était auparavant un moteur important de l'expansion du commerce, mais aujourd'hui, les droits de douane sont déjà bas en moyenne, tant dans les économies avancées que dans les économies émergentes. En outre, des facteurs structurels, tels que le rééquilibrage des économies en faveur des services, réduiront naturellement le poids du commerce dans l'économie. Ce processus affaiblira le rôle du commerce des marchandises en tant que moteur de croissance dans les années à venir.

En troisième lieu, l'économie chinoise connaît une décélération significative par rapport à ses performances des décennies précédentes, ce qui réduit son rôle de moteur de la croissance mondiale. Après 40 ans de croissance fulgurante, avec une moyenne de 9,5 % sur la période 1980-2019, ce rythme devrait tomber en dessous de 5 % en moyenne. Ce ralentissement est dû à de nombreux facteurs structurels, notamment des vents contraires démographiques, une baisse de la croissance de la productivité, des niveaux d'endettement élevés, un ralentissement du rythme des réformes structurelles et la menace croissante d'une fragmentation géoéconomique. Compte tenu de l'importance de l'économie chinoise pour la croissance des pays méditerranéens par des canaux directs et indirects, le ralentissement de la Chine représente un défi important pour les années à venir.

Enfin, le ralentissement généralisé de la croissance de la productivité dans les pays émergents devrait se poursuivre, ce qui pèsera encore sur la croissance économique. Selon les estimations de la Banque mondiale, la productivité dans la zone euro a augmenté à un taux moyen de 2,2 % au cours de la période 2000-2010, et a ralenti à 1,6 % au cours de la période 2011-2021. Cette tendance va se consolider, la croissance moyenne de la productivité tombant à 1,4 % au cours de la période 2022-2030. Le ralentissement de la croissance de la productivité est dû à divers facteurs, notamment la décélération de la croissance de la population en âge de travailler et du niveau d'éducation, et un écart de productivité plus faible avec les économies avancées, ce qui implique un processus de "rattrapage" plus faible. En outre, la capacité des économies européennes à tirer parti de l'intelligence artificielle pour inverser le déclin de la croissance de la productivité est très incertaine.

Dans l'ensemble, après deux décennies de performances exceptionnelles, la croissance des pays émergents continuera à se ralentir dans les années à venir, compte tenu des vents contraires importants dus à l'affaiblissement de la croissance de la productivité et de l'investissement, à la décélération à long terme de l'économie chinoise et à la stagnation du commerce mondial. Cette situation place la barre très haut pour les réformes structurelles dont les pays en développement ont besoin pour poursuivre leur processus de rattrapage des économies avancées.