CNSS, CNRPS : à quels taux vont-elles prêter ?

L’annonce, selon laquelle les caisses sociales allaient diversifier leurs activités en accordant des prêts sociaux automobile et immobilier et que les montants des crédits seraient révisés à la hausse et remboursés sur une plus longue durée avec des taux d’intérêts préférentiels fixes, avait suscité la curiosité des Tunisiens.

Revenant sur cette affaire dans une interview accordée au quotidien Al Chourouk dans son édition du mardi 30 janvier 2024, le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a indiqué le taux d’intérêt qui sera appliqué sur les crédits personnels et automobiles.

Ainsi, le ministre a expliqué que le taux d’intérêt qui sera appliqué aux crédits personnels est de 8,25%, soit 25 points de base au-dessus du taux directeur de la Banque centrale (un quart de point de pourcentage, ndlr).

Pour sa part, le taux d’intérêt appliqué aux crédits automobile sera de 10%, 200 points de base au-dessus du taux directeur de la Banque centrale (deux points de pourcentage, ndlr).

En ce qui concerne le taux d’intérêt appliqué aux crédits immobiliers, le ministre a précisé qu'il sera fixé via un décret qui sera publié dans les prochains jours. Et de spécifier que l’intéressé aura le choix entre un remboursement sur dix ou vingt ans.

Notons que les plafonds des crédits ont été fixés à 25.000 dinars pour les prêts personnels, 50.000 dinars pour les crédits automobiles et 100.000 dinars pour les crédits immobiliers.

I.N.