Ahmed Ounaies : l’intervention de Kaïs Saïed au sommet Italie-Afrique était bizarre, mais osée

Imprimer

L’ancien diplomate Ahmed Ounaies s’est exprimé, mardi 30 janvier 2024, au sujet de la participation tunisienne au sommet Italie-Afrique s’est tenu à Rome lundi à l’initiative du gouvernement de Giorgia Meloni.

Invité de Wassim Ben Larbi dans l’émission Expresso sur Express FM, il a qualifié l’allocution du président de la République Kaïs Saïed de « bizarre » notant qu’elle a, toutefois approfondi l’intérêt pour la paix et la stabilité entre les pays. Selon ses dires, l’intervention de Kaïs Saïed était importante, nécessaire et osée notamment dans son exposé sur la cause palestinienne.

« Il y a eu hier une rectification politique et stratégique juste et nécessaire des erreurs qui se sont accumulées dans les relations entre le Nord et le Sud », a-t-il affirmé notant qu’en plus de la question des relations entre les pays « la philosophie de partenariat a été abordée de façon compréhensible et osée ». Il a, de ce fait, jugé réussie la contribution de la Tunisie.

Kaïs Saïed a pris part à ce sommet qui a réuni plus de 25 chefs d'État et de gouvernement de pays africains et de l'Union africaine, ainsi que des représentants de l'Union européenne, les principales organisations et institutions financières internationales.

Le sommet a été l'occasion, pour l’Italie, de présenter son Plan Mattei qui s’articule autour d’une « approche globale et non prédatrice, visant à apporter des réponses aux besoins du continent africain, en reconnaissant la centralité du partage du développement socio-économique durable et des responsabilités en matière de stabilité et de sécurité comme fondements à des relations durables et mutuellement bénéfiques entre l'Afrique et l'Europe ».

D’après Ahmed Ounaies, ce sommet est venu avec une nouvelle approche pour faire face à la question de la migration irrégulière. Il a assuré que Giorgia Meloni avait fait preuve d’ingéniosité et avait pu, hier, fédérer les efforts entre le Nord et le Sud.

N.J