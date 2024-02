Kamel Feki : la sécurité et la stabilité de la Tunisie sont liées à celles de l'Algérie

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki a indiqué, lundi 29 janvier 2024, à Alger, lors des travaux de la première session de la commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes, que la coordination sécuritaire entre la Tunisie et l'Algérie était fructueuse et constructive sur la bande frontalière, soutenant que « la sécurité et la stabilité de la Tunisie étaient liées à celles de l'Algérie ».

Kamel Feki a assuré que « les deux pays œuvrent à renforcer la sécurité dans les régions frontalières pour faire face aux menaces terroristes et lutter contre les réseaux de contrebande. Nous nous félicitons de la coordination fructueuse et constructive entre les services sécuritaires au niveau de la bande frontalière».

Par ailleurs, il a relevé le rôle important des habitants des régions frontalières en matière de soutien aux efforts des institutions militaire et sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, soulignant que le système de lutte contre ce fléau « ne saurait se réaliser sans l'adoption d'une approche globale basée principalement sur l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces régions, d'où la nécessité de mettre en place une stratégie commune de développement de ces régions ».

S.H