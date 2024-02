La Tunisie signe un accord de coopération avec la FAO

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi et le représentant en Tunisie de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Mohamed Omrani, ont signé, lundi 29 janvier 2024, un accord de coopération technique.

Cet accord, entre le gouvernement tunisien et l'Organisation, porte sur « le renforcement des domaines d'intervention entre les différentes politiques sectorielles en vue d'améliorer les taux de couverture sociale des travailleurs du secteur agricole en Tunisie ».





Il vise à renforcer et développer les espaces de coordination entre les différents secteurs dans le but d'améliorer le taux de couverture sociale des petits agriculteurs, des pêcheurs et des agents forestiers.

M.B.Z