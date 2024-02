Sommet Italie – Afrique : Kaïs Saïed salue le plan Mattei

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed a prononcé un discours à l’ouverture des travaux du Sommet « Italie – Afrique », lundi 29 janvier 2024, assurant que « le plan « Mattei » n'est pas uniquement une collaboration entre divers secteurs, mais qu’il s'agit d'un chemin à double sens, parsemé de nombreuses étapes. Des étapes liées à toutes les revendications légitimes de tout être humain. C'est un lieu de rencontre entre le Nord et le Sud, où l'Afrique serre la main de l'Italie, marchant côte à côte, main dans la main, pour ouvrir une nouvelle page de l'Histoire ».

Le président de la République a indiqué au début de son discours : « Avant chaque réunion, un accord est établi, si cela est possible, sur les points qui seront inscrits à l'ordre du jour, ou du moins un consensus en l'absence d'un accord explicite… Ainsi, personne ne s'oppose ou ne manifeste son désaccord ouvertement, et personne ne dit clairement oui. Il y a un ordre du jour que je tiens à respecter, mais il y a un ordre de la nuit que je tiens fermement à dévoiler. Parmi les sujets qui ne sont pas explicitement inclus dans l'ordre du jour de cette réunion, mais qui nécessitent d'être pris en compte et ne doivent pas être négligés : la guerre génocidaire menée par les forces d'occupation sionistes en Palestine contre tout le peuple palestinien […] La paix ne sera établie que par la libération de toute la Palestine et l'établissement d'un État souverain pour le peuple palestinien ».

Revenant sur la situation en Afrique, le chef de l’État a affirmé : « En Afrique, en général, les braises de la guerre se sont répandues depuis les accords de Berlin à la fin du XIXe siècle, et elles persistent souvent en raison des interventions étrangères. En moins de trois décennies, de nombreuses régions en Afrique ont connu plus de 35 guerres civiles. En ce qui concerne le nombre de réfugiés et de déportés, il est difficile voire impossible à quantifier. Le nombre d'Africains décédés des suites de famines, des épidémies et de maladies est comparable à ceux tombés lors des guerres. L'espérance de vie dans l'une des nations africaines aujourd'hui ne dépasse pas à peine la quarantaine.

Toutes ces tragédies surviennent alors que l'Afrique détient environ un tiers des richesses mondiales, soit environ 2,4 trillions de dollars américains. On prévoit que ce chiffre augmentera au cours des dix prochaines années, selon le dernier rapport de 2023 sur la richesse en Afrique. Malgré la tenue de nombreux congrès, à chaque occasion, seules des déclarations émergent. Chacun veut être la locomotive, tandis que les pays africains semblent être des wagons tirés dans différentes directions à chaque fois. Cependant, aujourd'hui à Rome, nous sommes face à une nouvelle pensée grâce à une initiative louable de Mme Meloni, Première ministre de la République italienne, avec des approches différentes. Nous nous rappelons les déceptions du passé, ses douleurs, tout en anticipant un avenir nouveau basé sur une approche envers l'Afrique qui ne soit pas dictée par la logique des wagons tirés, mais par la logique de conduire, ensemble, la locomotive. C'est dans cette direction que nous traçons un chemin commun pour la construction d'une nouvelle société humaine fondée sur la justice, éradiquant toutes les causes de discrimination, de misère et de pauvreté ».

S.H