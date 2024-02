Comment reconnaître les symptômes de la grippe ?

La grippe est une maladie infectieuse aiguë des voies respiratoires supérieures causée par un virus. Elle se caractérise par une fièvre élevée, des frissons, une fatigue intense, des douleurs musculaires et articulaires, un mal de tête, une toux et des maux de gorge. La grippe peut également entraîner des complications graves, notamment la pneumonie, la bronchite aiguë, la myocardite et la stéatose hépatique aiguë.

Les symptômes de la grippe apparaissent généralement soudainement, dans les 24 à 48 heures suivant l'infection. Ils peuvent être assez intenses et peuvent vous clouer au lit pendant plusieurs jours.

Les symptômes les plus courants de la grippe sont les suivants :

Fièvre élevée (39°C ou plus)

La fièvre est l'un des symptômes les plus courants de la grippe. Elle est généralement élevée, supérieure à 39°C.

Frisson

Les frissons sont également un symptôme courant de la grippe. Ils sont causés par la libération de substances chimiques dans le sang qui provoquent la contraction des muscles.

Fatigue intense

La fatigue est un symptôme caractéristique de la grippe. Elle est souvent si intense qu'elle vous empêche de faire vos activités quotidiennes.

Douleurs musculaires et articulaires

Les douleurs musculaires et articulaires sont également des symptômes courants de la grippe. Elles peuvent être très intenses et affecter tout le corps.

Maux de tête

Les maux de tête sont un autre symptôme courant de la grippe. Ils peuvent être d'intensité variable.

Toux

La toux est un symptôme fréquent de la grippe. Elle peut être sèche ou productive.

Maux de gorge

Les maux de gorge sont également un symptôme courant de la grippe. Ils peuvent être accompagnés d'une sensation de brûlure.

D'autres symptômes moins courants de la grippe peuvent inclure :

Nausées et vomissements

Les nausées et les vomissements peuvent survenir dans les premiers jours de la grippe.

Diarrhée

La diarrhée est un symptôme moins courant de la grippe. Elle peut survenir chez les enfants.

Congestion nasale

La congestion nasale et l'écoulement nasal peuvent survenir dans les premiers jours de la grippe.

Yeux rouges et larmoyants

Les yeux rouges et larmoyants sont un symptôme moins courant de la grippe.

La grippe peut être confondue avec d'autres maladies, notamment le rhume, la bronchite et la pneumonie. Il est important de consulter un médecin si vous pensez avoir la grippe, surtout si vous avez des facteurs de risque de complications, tels que :

Âge supérieur à 65 ans

Maladie chronique, telle que l'asthme, le diabète ou le cancer

Système immunitaire affaibli

Il n'existe pas de traitement spécifique pour la grippe, mais il existe des médicaments qui peuvent aider à soulager les symptômes. Le repos, l'hydratation et la prise de médicaments contre la fièvre et la douleur peuvent vous aider à vous sentir mieux plus rapidement.

La meilleure façon de prévenir la grippe est de se faire vacciner chaque année. Le vaccin contre la grippe est généralement efficace à environ 60 % pour prévenir la maladie.

Voici quelques conseils pour prévenir la propagation de la grippe :

Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes.

Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche.

Couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez.

Restez à la maison si vous êtes malade.

Si vous pensez avoir la grippe, il est important de prendre des mesures pour vous protéger et protéger les autres.

Comment distinguer la grippe du rhume ?

La grippe et le rhume sont deux maladies infectieuses des voies respiratoires supérieures causées par des virus. Elles peuvent avoir des symptômes similaires, mais il existe quelques différences importantes.

La grippe est généralement plus grave que le rhume. Elle provoque une fièvre plus élevée, des frissons, une fatigue plus intense et des douleurs musculaires et articulaires plus importantes.

La grippe peut également mettre plusieurs jours à atteindre son intensité maximale, tandis que les symptômes du rhume apparaissent généralement plus progressivement. En général, on considère que si vous vous sentez "misérable" et que vos activités quotidiennes sont sérieusement entravées, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de la grippe.