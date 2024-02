Aggravation du déficit semestriel d’Alkimia de plus de 16% à fin juin 2023

La société chimique Alkimia vient de publier ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023. Il en ressort que le déficit de la société s’est aggravé de 16,42% au premier semestre, évoluant de -13,16 millions de dinars à -15,32 millions de dinars entre fin juin 2022 et fin juin 2023. En cause, les problèmes de la société à s’approvisionner en acide phosphorique, en quantité suffisante, auprès du Groupe chimique tunisien, ont impacté ses résultats semestriels de 2023. Le Groupe chimique tunisien favorisant l'export au dépriment des entreprises locales.

Les revenus de la société ont passés de 82,77 millions de dinars juin fin 2022 à 61,56 millions de dinars fin juin 2023 (-25,62%). Idem pour les charges d’exploitation qui ont diminué de 24,91% pour se situer à 70,51 millions de dinars fin juin 2023 contre 93,91 millions de dinars un an auparavant.

Les charges financières nettes ont augmenté de 34,61% pour atteindre 6,46 millions de dinars fin juin 2023 contre 4,8 millions de dinars fin juin 2022. Certes, les produits financiers et de placement se sont envolés, passant 3.205,70 dinars à 81.319,82 dinars mais il ne s’agit que de quelques milliers de dinars contre des pertes en millions de dinars. En outre, en 2022, une reprise de provisions pour risque de près de 2,8 millions de dinars avait impacté positivement le résultat net de la société.

« La société chimique Alkimia a enregistré durant les cinq dernières années de lourdes pertes en raison principalement de la baisse de la demande du tripolyphosphate de sodium sur le marché international et de la perte d’importants clients après les diverses déclarations de cas de force majeure dues aux arrêts forcés des trois Unités de production en 2016, 2017, 2018 et 2019, par manque d’approvisionnement en acide phosphorique, principale matière première, livrée par notre fournisseur unique le Groupe Chimique Tunisien. À ce jour, la Société rencontre toujours de grandes difficultés pour s’approvisionner en acide phosphorique, en quantité suffisante auprès du Groupe Chimique Tunisien qui, selon sa stratégie, donne la priorité à l’export, mettant ainsi en difficultés les entreprises locales qui revalorisent cette matière première en fabriquant d’autres produits finis destinés à l’export. Cette situation s’est encore dégradée à la suite de l’arrêt forcé, depuis le mois d’octobre 2021, de la nouvelle Unité de fabrication d’engrais soluble (MAP cristallisé) par la non-livraison par le Groupe Chimique Tunisien de l’ammoniac nécessaire, malgré ses engagements dans ce sens, maintes fois renouvelés. Rappelons que cette nouvelle Unité ayant coûté 35 millions de dinars, a été mise en service le 1er juin 2021 et que la qualité du MAPc fabriqué a connu un grand succès sur le marché international. Les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023 dégagent un résultat déficitaire de 15 322 246,082 DT et des fonds propres négatifs de 132 048 910,826 DT. L’augmentation du déficit par rapport au 30 juin 2022 s’explique notamment par des arrêts prolongés par manque d'acide phosphorique et par les prix trop chers de l'ammoniac facturé par le Groupe Chimique Tunisien et nécessaire pour la production de MAPc3 », lit-on dans le rapport des commissaires aux comptes.