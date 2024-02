Brahim Bouderbala : la seconde chambre du Parlement représentera un saut qualitatif

Le président du Parlement, Brahim Bouderbala, a souligné, lundi 29 janvier 2024, que l’instauration de la seconde chambre du Parlement, le Conseil des régions et des districts en l’occurrence, représenterait un saut qualitatif en termes de développement socio-économique dans les régions.



Le président du Parlement s’exprimait à l’occasion d’une journée d’étude organisée à l’Assemblée des représentants du peuple, sur « Les collectivités locales dans la Constitution du 25 juillet 2022 et leurs relations avec la seconde chambre », selon une dépêche de la Tap.



M. Bouderbala a ajouté, dans ce même contexte, que les deux chambres du Parlement seraient étroitement liées, expliquant que les deux se partagent la même attribution ; le contrôle, en plus de l’examen du budget de l’Etat.



Il a assuré que le Parlement était réceptif à l’idée de création de cette seconde chambre à condition que les relations entre les deux chambres soient solidement et harmonieusement organisées.



Le Conseil des régions et des districts est une invention juilletiste. Il s’inscrit dans le projet de gouvernance par les bases du président de la République, Kaïs Saïed. Il devrait voir le jour après la finalisation des élections locales dont le second tour est prévu en février.





N.J