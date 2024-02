Ordre des huissiers notaires : élection d’un nouveau bureau

Les huissiers notaires ont élu un nouveau bureau et un nouveau bâtonnier, Okba Hachemi, a annoncé l’Ordre des huissiers notaires dans un communiqué publié lundi 29 janvier 2024.

La composition du nouveau bureau est comme suit : Khaled Bettaieb, Samira Zoghlami, Montassar Larbi, Asma Ounifi, Amani Zaghdoud, Mohamed Lamjad Slama, Jamel Lahmar et Hamdi Dallaji.

Les huissiers notaires ont, rappelons-le, revendiqué l’adoption dans les plus brefs délais de la proposition de loi portant organisation de la profession. La semaine dernière, ils ont contesté les retards accusés par le Parlement imputant la responsabilité au président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala.

S’exprimant à ce sujet, le député Houssem Mahjoub a assuré que le bureau du Parlement avait simplement reporté l’examen de cette proposition de loi contrairement à ce que prétendent les notaires.

Pour expliquer la décision du bureau du Parlement, il a signalé que la proposition de loi accordait aux notaires des attributions plus larges notant un risque d’empiéter sur les prérogatives et les domaines d’intervention des avocats et des juges entre autres.

N.J