Majdi Karbai revient sur l’intérêt du sommet Italie-Afrique pour la Tunisie

L’activiste politique et ancien député, Majdi Karbai, est revenu, lundi 29 janvier 2024, sur le sommet Italie-Afrique qui s’est ouvert dimanche à Rome.

Dans une intervention téléphonique dans la matinale de Jawhara FM, il a indiqué que la Tunisie pourrait tirer profit de cette conférence en se penchant notamment sur la question de la migration irrégulière et l’élargissement de l’accord conclu avec l’Union européenne en juillet 2023 à l’initiative de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Le président de la République Kaïs Saïed participe à ce sommet qui réunit plus de 25 chefs d'État et de gouvernement de pays africains et de l'Union africaine, ainsi que des représentants de l'Union européenne, les principales organisations et institutions financières internationales.

Le sommet sera l'occasion, pour l’Italie, de présenter son Plan Mattei qui s’articule autour d’une « approche globale et non prédatrice, visant à apporter des réponses aux besoins du continent africain, en reconnaissant la centralité du partage du développement socio-économique durable et des responsabilités en matière de stabilité et de sécurité comme fondements à des relations durables et mutuellement bénéfiques entre l'Afrique et l'Europe », selon la presse italienne.

Outre le sommet Italie-Afrique, l’ancien député Majdi Karbai est, également, revenu sur la situation des migrants tunisiens dans les hotspots italiens. Il a signalé que certains migrants décédés avaient été inhumés sur le sol italien alors qu’ils ont été identifiés. Leurs corps auraient dû être renvoyés en Tunisie, selon ses dires.

Il a ajouté qu’un troisième cas de décès suspect avait été enregistré dans les centres de détention italiens.

Pour ce qui est des migrants réguliers arrivés en Italie dans le cadre de programmes d’échange, des conducteurs de camions notamment, il a signalé que certains faisaient face à de grandes difficultés pour le renouvellement de leur permis. Selon ses dires, les autorités italiennes avancent qu’elles n’ont pas encore eu le feu vert du ministère tunisien du Transport.

De même pour les ouvriers agricoles saisonniers. Majdi Karbai a avancé que ceux-ci étaient à présent privés des allocations familiales.

N.J