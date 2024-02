Kamel Feki se rend en Algérie

Imprimer

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est rendu, dimanche 28 janvier 2024, en Algérie en compagnie des gouverneurs des zones frontalières.

Selon un communiqué du 29 janvier 2024, la visite de Kamel Feki s’inscrit dans le cadre de la participation de la Tunisie à la première réunion de la commission mixte pour le développement de la bande frontalière tuniso-algérienne. Les travaux de cette commission se dérouleront les 29 et 30 janvier 2024 à Alger.

D’après la même source, la délégation tunisienne a été reçue par le ministre algérien de l’Intérieur, Brahim Merad et un certain nombre de hauts cadres tels que le gouverneur d'Alger, Abdennour Rabehi, le directeur général de la sûreté nationale algérienne, Ali Badaoui et le directeur général de la protection civile algérienne, Boualem Boughlef. L'ambassadeur de Tunisie en Algérie, Ramdhane Elfayedh, était, également, présent.









S.G