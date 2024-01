Taboubi, PDL, Ghannouchi… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 20 au 21 janvier 2024.

Noureddine Taboubi : le secteur public est une ligne rouge !

Lors de la cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui se tient samedi 20 janvier, 2024, le secrétaire général de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi a souligné que l’UGTT n’a aucune intention de lâcher le secteur public et rejoint sur ce point le pouvoir actuel. « Nous sommes avec toutes les idées éclairées et progressistes, le secteur public est une ligne rouge et il est hors de question de le céder (…) les syndicalistes mènent les batailles pour un modèle de croissance national qui consacre la souveraineté et le respect des libertés et réalise l’équite et la justice sociale au sein d’un État de droit fort »

Manifestation du PDL devant le siège du CSM

Les partisans du parti destourien libre (PDL) ont organisé, dimanche 21 janvier 2024, une manifestation devant le siège du conseil supérieur provisoire de la magistrature (CSM), appelant à la libération de la présidente du parti, Abir Moussi, tout en dénonçant les arrestations abusives et les répressions des libertés. Les manifestants, composés en grande partie de femmes, ont scandé des slogans de soutien à la présidente du parti et appelant à un système judiciaire équitable.

Ennahdha dément le décès de Rached Ghannouchi en prison

Le mouvement Ennahdha a rendu public un communiqué, dimanche 21 janvier 2024, pour démentir les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles le président du mouvement Rached Ghannouchi incarcéré depuis dix mois serait mort en prison. Le mouvement Ennahdha assure que le président du mouvement est en bonne santé et qu’il résiste dans sa prison. Cependant, il dénonce ces rumeurs et condamne les parties qui se cachent derrière sans la moindre éthique ou morale.

Calendrier de paiement pour les créances revenant aux collectivités locales

Le ministère des Finances a publié dans le Journal officiel (Jort), dans sa dernière édition du 19 janvier 2024, le calendrier de paiement prévu par l’article 59 de la loi de finances pour l’année 2024, pour les créances revenant aux collectivités locales au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat et la taxe sur les terrains non bâtis.

Nabil Ammar au Sommet du mouvement des pays non-alignés

En marge de sa participation au 19e Sommet du mouvement des pays non-alignés qui se tient dans la capitale ougandaise les 19 et 20 janvier, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a porté l’appel de la Tunisie à intensifier la pression internationale pour un cessez-le-feu et une fin immédiate en Palestine. Il a appelé le Mouvement des pays non-alignés à user de son poids politique pour intensifier la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza afin de permettre la reprise des opérations de secours humanitaires et d'alléger les souffrances de deux millions de déplacés de force