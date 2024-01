Faouzi Ben Abderrahman épingle la participation de la Tunisie à Davos

L’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Faouzi Ben Abderrahman a commenté, dimanche 21 janvier 2024, la participation d’une délégation gouvernementale au Forum de Davos ainsi que le communiqué de la présidence de la République publié à la suite de la rencontre entre Kaïs Saïed et Ahmed Hachani.

Faouzi Ben Abderrahman a indiqué en s’adressant au président de la République, « Alors, si vous êtes contre ce système mondial, que vous rejetez l’ingérence et que vous refusez leurs classifications, pouvez-vous nous dire pourquoi une importante délégation de la présidence du gouvernement s’est rendue à ce Forum ? Quel en est l’objectif et qu’avez-vous réalisé à travers cette participation ? Et ce communiqué, est-il la résultante de la visite ou s’agit-il de principes généraux que le gouvernement se doit de respecter ? Personnellement je n’attends pas de réponse, parce qu’il n’y a rien à dire », indique Faouzi Ben Abderrahman.

Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, le19 janvier 2024, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani pour passer en revue les résultats des réunions qu’il a tenues dans le cadre de sa participation au sommet de Davos (Forum économique mondial).

Selon un communiqué de Carthage, le président de la République a réitéré son rejet de toute condition ou diktats d’une quelconque partie, affirmant que « les réformes entreprises par la Tunisie doivent être purement tunisiennes découlant de la volonté du peuple ».

S.H