Météo Tunisie : pluies éparses avec des nuages denses

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué dans son bulletin du dimanche 21 janvier 2024, que des nuages parfois denses sur les régions ouest du nord, le centre et le sud-est, avec quelques pluies éparses, seront enregistrés ce matin avec des passages nuageux sur le reste des régions.

Un vent de secteur nord soufflera sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays.

Les températures maximales se situeront entre douze et dix-huit degrés, aux alentours de dix degrés sur les hauteurs ouest et atteindront vingt degrés à l’extrême sud.

S.H