Nabil Ammar au Sommet du mouvement des pays non-alignés

En marge de sa participation au 19e Sommet du mouvement des pays non-alignés qui se tient dans la capitale ougandaise les 19 et 20 janvier, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a porté l’appel de la Tunisie à intensifier la pression internationale pour un cessez-le-feu et une fin immédiate en Palestine.

Il a appelé le Mouvement des pays non-alignés à user de son poids politique pour intensifier la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza afin de permettre la reprise des opérations de secours humanitaires et d'alléger les souffrances de deux millions de déplacés de force, réitérant la ferme condamnation de la Tunisie de la poursuite de l'agression et son rejet absolu de l'égalité entre l'agresseur et l'agresseur, soulignant que la stabilité dans la région reste subordonnée à la recherche d'une solution juste, globale et durable, mettant fin à l'occupation de la terre de Palestine et du reste des territoires arabes occupés

Nabil Ammar a estimé, d’un autre côté, que l'utilisation optimale des opportunités de coopération internationale nécessitent d'équilibrer les relations internationales, appelant au renforcement de la coopération Sud-Sud dans les secteurs à forte valeur ajoutée et élever les niveaux de coopération Nord-Sud, dans l'esprit d’égalité et de l'intérêt commun. Il a, aussi, appelé à l’accélération du rythme de la coopération et l’élimination des obstacles afin que les peuples concernés puissent récupérer leurs fonds pillés.

Nabil Ammar a également eu l’occasion de s’entretenir avec de nombre de ses homologues dont Bakhromonjon Aleov, Premier vice-ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, avec qui il a évoqué une volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié entre les deux pays et de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines prometteurs.

Le ministre a aussi eu un entretien avec son homologue Malien, Abdoulay Diop, au cours duquel il a réitéré la volonté de la Tunisie de renforcer les liens d'amitié et de coopération et de consolider les traditions de communication, de consultation et de coordination avec les pays voisins pour servir les intérêts communs.

Il s’est également réuni avec son homologue nicaraguayen, Denis Ronaldo Moncada Colindres, avec qui il a discuté de la question palestinienne et des moyens de renforcer la coopération, en développant l’ouverture entre les pays du mouvement et l’égalité entre tous les pays.

Nabil Ammar a également rencontré le ministre yéménite des Affaires étrangères, le ministre des Relations internationales et de la Coopération de l'Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères du Bélarus, le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au sein du gouvernement d'union libyen et les chefs des délégations syrienne et togolaise.

M.B.Z