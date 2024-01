Météo Tunisie : pluies éparses et vent très fort près des côtes

L’institut national de la météorologie (INM) a annoncé des nuages lourds au nord et localement au centre, avec des pluies éparses, temporairement orageuses, et plus fortes à l'extrême nord-ouest, samedi 20 janvier 2024.

L’INM met en garde contre un vent du secteur ouest fort près des côtes et relativement fort dans le reste des régions, avec possibilité d'apparition de tourbillons de sable dans le sud-est.

La mer est très agitée dans le nord et les températures maximales seront comprises entre 15°C et 20°C dans le nord et les hauteurs et entre 19°C et 24°C dans le reste des régions.

M.B.Z