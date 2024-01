Stabilisation du commerce mondial, mais pas de boom en vue pour le premier semestre 2024

Le commerce mondial est largement considéré comme un indicateur crucial pour évaluer l'activité économique. En fait, peu d'indicateurs peuvent rivaliser avec les données commerciales lorsqu'il s'agit d'évaluer les conditions économiques mondiales. Enracinées dans les transactions transfrontalières réelles, les données sur le commerce permettent de comprendre la demande globale de produits et de facteurs de production essentiels. Cela inclut les biens physiques, les biens d'équipement, ainsi que les intrants fondamentaux, tels que les matières premières et les produits de base. Par conséquent, les données sur le commerce mondial sont très sensibles aux conditions macroéconomiques, fluctuant en fonction des cycles d'expansion et de contraction économiques.

Récemment, après le net rebond de l'activité à la suite de la pandémie, le commerce mondial a montré une faiblesse significative, se contractant pendant plusieurs mois. Selon le Bureau central de planification des Pays-Bas pour l'analyse de la politique économique (CPB NEPA), les volumes du commerce mondial se sont contractés d'environ 3,5 % en glissement annuel (a/a) en septembre 2023, dernière impression de données disponible. Il est surprenant de constater que cette évolution s'est produite alors même que les goulets d'étranglement et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement continuaient de s'atténuer. Cette situation est probablement liée à la récession manufacturière mondiale en cours, qui fait baisser la demande de biens et affecte négativement les principaux exportateurs de produits manufacturés, tels que plusieurs pays d'Asie et d'Europe.

Volume du commerce mondial

(a/a, % change, 2017-2023)

Cependant, les données sur le volume du commerce mondial ont tendance à nous donner une image du passé récent plutôt que du présent ou de l'avenir proche. Les données du CPB NEPA, par exemple, sont publiées avec un retard de trois mois. Il est préférable d'examiner d'autres points de données qui tendent à fournir des informations coïncidentes et prospectives, plutôt que rétrospectives, c'est-à-dire des indicateurs avancés qui anticipent ce que l'économie est susceptible de faire.

Selon nous, les indicateurs avancés suggèrent que l'effondrement du commerce mondial est probablement terminé, même si les conditions ne sont pas réunies pour une reprise significative ou un boom au cours des prochains mois. Trois points principaux étayent notre analyse.

Indicateurs clés du commerce mondial

(a/a, %, 2017-2022)

Tout d'abord, les indicateurs coïncidents des économies d'Asie de l'Est (Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Japon), dont les rapports sont précoces et très ouverts, suggèrent déjà une expansion. Après plus d'un an de marasme, y compris des baisses à deux chiffres pendant plusieurs mois, les exportations ont recommencé à croître en octobre 2023. Ce constat est pertinent, car ces pays ont tendance à être à la tête des échanges mondiaux, étant donné le rôle clé qu'ils jouent dans la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises multinationales. De tels mouvements indiquent une stabilisation significative et même une reprise modeste du commerce mondial global au quatrième trimestre 2023, qui devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, en particulier après une longue récession manufacturière.

En second lieu, les investisseurs tournés vers l'avenir anticipent également une amélioration de la situation. En effet, les attentes des investisseurs concernant les bénéfices futurs du secteur des transports, un indicateur clé de la croissance future du commerce mondial, continuent d'indiquer une reprise de la demande de biens matériels. Le Dow Jones Transportation Average, un indice d'actions composé de compagnies aériennes, de camionnage, de transport maritime, de chemins de fer et de sociétés de livraison, dont les performances devancent traditionnellement les exportations d'au moins trois mois, suggère une stabilisation générale du commerce au cours des prochains mois, même si les signes d'une poussée économique plus prononcée ne se sont pas encore manifestés.

Enfin, les mouvements de change sont également susceptibles de jouer un rôle dans le soutien du commerce mondial. Historiquement, le commerce mondial est négativement corrélé à l'USD, les volumes d'échanges étant en hausse lorsque l'USD est en baisse et vice-versa. Malgré une certaine volatilité au début de l'année dernière, l'indice du dollar a déjà perdu près de 9 % par rapport aux sommets atteints à la fin du mois de septembre 2022. La faiblesse de l'USD est un important vent arrière pour la croissance du commerce mondial. Environ 40 % des flux commerciaux mondiaux sont facturés en dollars et un dollar plus faible rend les importations non américaines moins chères. Cela augmente les revenus disponibles ou favorise même le remplacement des importations par des produits nationaux, ce qui a un effet positif sur les volumes d'échanges.

Dans l'ensemble, nous pensons que les conditions sont réunies pour que le commerce mondial se stabilise davantage et renoue éventuellement avec une croissance modeste. Cela repose sur des données coïncidentes plus solides, des attentes prospectives de la part des investisseurs dans le secteur des transports et des mouvements de change plus favorables. Cependant, malgré la stabilisation, rien n'indique une reprise plus marquée au cours des prochains mois.