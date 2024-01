Davos : Ahmed Hachani rencontre des dirigeants européens et des acteurs économiques internationaux

Lors du deuxième jour de sa participation aux travaux de la 54e édition du Forum économique mondial de Davos, le chef du gouvernement Ahmed Hachani a eu, mercredi 17 janvier 2024, une série d’entretiens avec des dirigeants européens et des acteurs économiques internationaux.

Le chef du gouvernement a, dans un premier temps, participé à une discussion sur les orientations pratiques dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Il était présent aux côtés des chefs de délégation des pays africains et de nombreux représentants d'institutions et d'entreprises internationales.

Il a, également, rencontré le chef de la délégation palestinienne et président du Fonds d'investissement palestinien, Mohamed Mustapha, qui a exprimé la gratitude du peuple palestinien pour le soutien initial et constant de la Tunisie à la cause palestinienne tout au long de son évolution. Ahmed Hachani a confirmé le soutien ferme et inconditionnel de la Tunisie au peuple palestinien, ainsi qu'à sa lutte légitime pour récupérer ses droits historiques, établir son État indépendant et souverain.

D’autre part, le chef du gouvernement a également eu une conversation avec Katalin Novak, présidente de la Hongrie, qui a été l'occasion de saluer l'évolution positive des relations bilatérales entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment, économique, financier, et académique.

Il a également discuté avec son homologue belge, Alexander De Croo. Les deux responsables ont salué le bon niveau des relations bilatérales à plusieurs égards, en particulier, dans les domaines économique et financier, ainsi que la promotion des investissements belges en Tunisie et le renforcement de l'afflux de touristes belges vers la Tunisie.

Ahmed Hachani a également eu une conversation avec Mark Rutte, Premier ministre néerlandais. Les deux parties ont salué le niveau distingué de la coopération entre la Tunisie et les Pays-Bas dans les domaines du développement durable, de la formation, de l'autonomisation économique, de l'emploi des jeunes et du développement de projets dans les secteurs de l'agriculture et de la gestion de l'eau. Le responsable néerlandais a également renouvelé le soutien de son pays à la Tunisie au sein des institutions de l'Union européenne.

D'autres rencontres ont, également, eu lieu, notamment avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le président du Rwanda, Paul Kagame, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, le Premier ministre croate, Andrej Plenković, ainsi que le fondateur et directeur exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab, et le président du Forum, Børge Brende.

S.H