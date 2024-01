Samsung Galaxy S24 Series : bienvenue dans une toute nouvelle ère avec l’IA

Samsung dévoile les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24 et, avec eux, de nouvelles expériences mobiles grâce à Galaxy AI[2]. La série Galaxy S s’inscrit en effet dans une nouvelle ère qui changera à jamais la façon dont les appareils mobiles sont utilisés. L’Intelligence Artificielle (IA) démultiplie pratiquement toutes les expériences proposées par les Galaxy S24 Series. Elle fait ainsi tomber les barrières de la langue pour une communication fluide avec une traduction intelligente et instantanée des textes et des appels, libère la créativité en photo et en vidéo avec le moteur Galaxy ProVisual, et change radicalement notre façon de rechercher une information pour découvrir autrement le monde qui nous entoure.

« La série Galaxy S24 transforme notre manière de nous connecter avec le monde et marque le début d’une nouvelle décennie d’innovation mobile. » a déclaré TM Roh, Président et Directeur de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Galaxy AI est le fruit de notre culture de l’innovation couplée à notre parfaite connaissance de l’usage qu’ont les utilisateurs de leur smartphone. Nous sommes impatients de découvrir comment ils transformeront leur vie quotidienne grâce aux possibilités apportées par Galaxy AI. »

Rendre le quotidien extraordinaire

Avec Galaxy AI, l’intelligence devient pertinente pour améliorer tous les aspects de notre vie, et en particulier la communication, fonction première d’un smartphone.

De nouvelles façons de communiquer.

Les Galaxy S24 font tomber les barrières de la langue : discuter avec un étudiant ou un collègue étranger, ou encore effectuer une réservation lors de vacances dans un autre pays est désormais possible grâce à Traduction instantanée[3]. Cette fonctionnalité traduit et retranscrit dans les 2 sens et en temps réel des conversations téléphoniques, dans les langues disponibles. Installée directement dans l’application Téléphone, elle en assure ainsi le caractère privé.

Avec Interprète, les conversations entre deux personnes sont traduites et retranscrites instantanément sur un écran divisé en deux, afin que chacune puisse lire, entendre et comprendre ce que l’autre vient de dire. Cette fonction ne nécessite pas de données mobiles ou de Wi-Fi[4].

Pour les messages et les autres applications, l’Assistant Message aide à trouver la bonne formulation en fonction de son interlocuteur : par exemple polie dans le cadre d’un message envoyé à un collègue, ou courte et impactante pour les réseau sociaux[5]. L’IA intégrée au Clavier Samsung peut également traduire des messages ou encore des emails en temps réel et dans 13 langues[6].

De nouvelles façons de s’organiser

Avec l’Assistant Notes[7] intégré à Samsung Notes, être parfaitement organisé devient un jeu d’enfant. L’IA générative se charge des résumés et de la création de mises en page pour structurer ses notes selon des formats prédéfinis. Elle génère également des pages de couverture pour retrouver ses notes facilement et avoir un aperçu de leur contenu.

Assistant Retranscription[8] utilise l’IA pour transcrire, résumer et traduire les enregistrements audio, même de conversations entre plusieurs personnes. Le smartphone est capable de reconnaitre plusieurs interlocuteurs (jusqu’à 10) et peut, en fin d’enregistrement audio, faire un résumé des échanges.





De nouvelles façons de rechercher

Les Galaxy S24 ne se limitent pas à la communication lorsqu’il s’agit de faire basculer les fonctions clés d’un téléphone dans le futur. Ainsi, les Galaxy S24 marquent une nouvelle étape dans l’histoire de la recherche en ligne en étant les premiers smartphones à proposer la fonction Entourer pour chercher avec Google[9]. Pour offrir ce nouvel outil incroyable, Galaxy s’est rapproché de Google, le leader mondial de la recherche, et a ouvert de nouvelles formes de découverte avec un simple geste. Après un appui long sur le bouton d’accueil, l’utilisateur peut entourer, surligner, dessiner ou appuyer sur n’importe quel élément affiché sur l’écran de son Galaxy S24 pour obtenir des résultats de recherche qualifiés et utiles.

De nouvelles façon de créer : des photos toujours réussies

Le moteur ProVisual[10] des Galaxy S24 est une suite complète d’outils exploitant l’IA pour transformer la façon de prendre des photos et libérer sa créativité. Les images pixelisées et floues appartiennent au passé. Le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un bloc photo composé de 4 objectifs, dont un nouveau zoom optique x5 associé à un capteur de 50MP. Il propose un zoom optique sur les paliers de x3 et x5 et un zoom de qualité optique sur les paliers de x2 et x10[11] grâce au capteur Adaptive Pixel[12]. Le mode Nuit a lui aussi été retravaillé pour profiter du Space Zoom des Galaxy S24 quelles que soient les conditions, et obtenir un résultat exceptionnel même lorsque l’utilisateur zoome ensuite dans l’image. Plus grands de 60% par rapport à ceux du Galaxy S23 Ultra[13], les photodiodes du Galaxy S24 Ultra capturent plus de lumière. Le flou est également réduit par le stabilisateur d’images optique et par une meilleure correction des mouvements de la main. En video, les caméras avant et arrières sont équipées d’un mode spécialement conçu pour réduire le bruit et les Galaxy S24 analysent les données gyroscopiques pour différencier les mouvements de l’utilisateur de ceux du sujet filmé. Les vidéos sont donc de meilleure qualité en basse luminosité, même de loin.

Les outils d’édition innovants de Galaxy AI permettent ensuite d’effectuer des retouches simples pour recadrer les photos, effacer certains éléments et les retravailler. Pour des optimisations plus pousées et simplifiées, l’outil Suggestion de retouche[14] utilise Galaxy AI pour suggérer les ajustements parfaitement adaptés à chaque photo. Après avoir analysé la photo, il propose par exemple d’effacer un objet, d’ajouter un flou d’arrière plan aux portraits, etc. Pour donner à l’utilisateur encore plus d’outils créatifs et de liberté, Retouches Génératives[15] utilise l’IA générative pour remplir certaines parties manquantes en arrière-plan. C’est le cas par exemple lorsqu’une photo est mal cadrée. Lorsqu’un objet n’est pas exactement à la bonne place, l’IA permet de le déplacer et comble le vide ainsi créé. Pour identifier une image ayant été retouchée via l’IA générative, un filigrane apparaît sur la photo et une mention est ajoutée dans ses métadonnées. La nouvelle fonction Ralenti Instantané permet quant à elle de ralentir n’importe quelle vidéo en générant des images additionnelles basées sur celles existantes afin d’obtenir un slow-motion[16] fluide.

Si immortaliser des souvenirs est une fonction essentielle sur un smartphone, les partager l’est tout autant. C’est pourquoi les applications tierces de réseaux sociaux sont désormais capables d’exploiter tout le potentiel de Galaxy AI en photo. En effet, les fonctionnalités photo avancées de la série Galaxy S s’intègrent désormais directement aux applications comme Instagram[17] en HDR pour optimiser le partage sur les réseaux sociaux.

Que ce soit dans la Galerie ou en ligne, les photos sont directement affichées en Super HDR pour des niveaux de luminosité, de couleur et de contraste plus réalistes. Les Galaxy S24 analysent chaque plan de l’image pour ajuster le niveau de détail et obtenir une image la plus réaliste possible.

L’expérience Galaxy la plus intelligente, grâce à des performances hors pair

L’IA, de plus en plus présente dans nos vies, exige un niveau de performances à la hauteur. Pour du Gaming ou lorsqu’on jongle entre 5 applications pour organiser un voyage. Quels que soient les besoins, les Galaxy S24 y répondent haut la main, notamment avec l’optimisation du processeur et de l’écran.

Le Galaxy S24 Ultra embarque le « Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Plaform pour Galaxy ». Optimisé spécifiquement pour les utilisateurs Galaxy, ce processeur booste le NPU[18] pour un traitement de l’IA incroyablement efficace. Les Galaxy S24 et Galaxy S24+ sont équipés d’un processeur Exynos 2400 qui offrira également un niveau de performances exceptionnel sur les deux modèles.

Tous les écrans de la série Galaxy S24 affichent quant à eux un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz pour des performances optimales[19].

Avec l’écran Galaxy le plus lumineux conçu par Samsung, les contenus n’ont jamais été aussi éclatants et captivants[20]. Les Galaxy S24 atteignent une luminosité maximale de 2 600 nits[21] et grâce à la fonction Vision Booster, la visibilité en extérieur est à couper le souffle. Résistant, l’écran du Galaxy S24 Ultra est composé de verre Corning® Gorilla® Armor[22]. Il réduit également drastiquement les reflets jusqu’à 75% dans différentes conditions d’éclairage, garantissant ainsi une expérience visuelle plus confortable[23].

Les écrans des Galaxy S24 profitent de bordures plus fines favorisant l’immersion et permettant de proposer des écrans plus grands[24] (6,7’’ pour le Galaxy S24+ et 6,2’’ pour le Galaxy S24) dans un encombrement similaire. Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, dispose d’un grand écran de 6,8’’ QHD+, parfait pour regarder des contenus et être encore plus productif. Si le Galaxy S24 prend en charge la définition FHD+, le S24+ offre plus de détails à l’écran grâce à sa définition QHD+.

Les améliorations matérielles et logicielles promettent une expérience gaming encore plus puissante. Les trois modèles de Galaxy S24 disposent d’un système de refroidissement optimisé[25], réduisant la température à la surface de l’appareil tout en assurant un niveau de performance idéal sur la durée. Le Ray Tracing[26] permet quant à lui d’obtenir des images réalistes grâce à une meilleure gestion des ombres et des reflets.

Un niveau de confiance inédit grâce à une sécurité et une confidentialité optimales

Protégées par Samsung Knox[27], les données sensibles stockées dans les Galaxy S24 sont protégées par une sécurisation matérielle (hardware) de bout en bout, une détection des menaces en temps réel et une protection collaborative.

Samsung est engagé de longue-date à offrir aux utilisateurs le choix et le contrôle de leur appareil. Cette promesse se poursuit à l’ère de l’IA. Avec Intelligence Avancée, les utilisateurs de Galaxy S24 Series peuvent ainsi contôler précisément la mesure dans laquelle ils autorisent leurs données à améliorer les expériences exploitant l’IA.[28]

La vision de Knox Matrix[29] d’un avenir sécurisé, connecté et sans mots de passe se concrétise avec les clés de sécurité. Celles-ci garantissent un accès pratique et sécurisé aux applications et sites Web définis par l’utilisateur sur l’ensemble de ses appareils via une identification numérique, les protégeant ainsi contre les attaques par hameçonnage (phishing). Enhanced Data Protection[30] offre un chiffrement intégral lorsque l’utilisateur sauvegarde, synchronise et restaure ses données avec Samsung Cloud, lui permettant alors de se connecter à d’autres appareils tout en restant à jour et à l’abri des menaces. Les données ne peuvent être cryptées ou décryptées que sur ses appareils. Personne d’autre ne peut y accéder, même si un serveur est compromis ou si les informations du compte sont volées. Les Galaxy S24 sont également protégés par de nombreuses autres fonctionnalités de sécurité et de confidentialité innovantes exclusives à Samsung[31].

De nouvelles avancées pour réduire l’impact environnemental de Samsung

Avec la gamme Galaxy S24 Series, Samsung maintient ses engagements pour un meilleur respect de l’environnement. Dans la continuité des séries Galaxy S depuis 2021, les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24 intègrent notamment des plastiques, du verre et de l’aluminium recyclés au niveau de leurs composants internes et externes[32].

Et pour la première fois, la série Galaxy S24 intègre des composants fabriqués à partir de cobalt et de terres rares[33] recyclés. La batterie du Galaxy S24 Ultra est ainsi conçue avec un minimum de 50 % de cobalt recyclé[34] et les haut-parleurs avec 100 % de terres rares recyclées[35]. Les Galaxy S24 Ultra intègrent également pour la première fois sur la série des Galaxy S de l’acier recyclé[36].

Engagé à prolonger la durée de vie de ses produits, Samsung proposera 7 générations de mises à jour de l’OS et de 7 années de mises à jour de sécurité[37] pour les Galaxy S24 Series.

Enfin, les Galaxy S24 affichent un indice de réparabilité de 8.5/10 sur les trois modèles, en hausse par rapport à la génération précédente[38]

Samsung est déterminé à atteindre ses objectifs environnementaux fixés à l’horizon 2025[39]. Fin 2022, le groupe avait déjà atteint le 1er en intégrant des matériaux recyclés dans tous ses produits mobiles : des smartphones aux tablettes en passant par les PC et accessoires connectés. Aujourd’hui, Samsung s’engage à nouveau : d’ici 2030, au moins un matériau recyclé sera intégré dans chaque module[40] de chaque produit mobile.

Un design alliant technologie et élégance

Le Galaxy S24 Ultra est le premier smartphone Galaxy doté d’un cadre en titane[41], améliorant ainsi la solidité de l’appareil. Son design plus fin[42] offre une meilleure prise en main. Avec leur design épuré, les Galaxy S24+ et Galaxy S24 profitent quant à eux d’un style harmonieux entre l’arrière des smartphones et leur cadre.

Le Galaxy S24 Ultra est proposé en Noir Titane, Gris Titane, Violet Titane et Ambre Titane[43]. Quant aux Galaxy S24+ et S24, ils seront disponibles en Noir, Argent, Indigo et Crème. Les trois modèles seront également proposés en Bleu, Vert et Orange, en exclusivité sur Samsung.com.

Pour plus d’informations sur la gamme Galaxy S24, visitez le site : https://www.samsung.com/be_fr/smartphones/galaxy-s24/

La série Galaxy S24 est disponible sur le marché tunisien à partir du 12 février 2024. Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra sont disponibles, respectivement, à partir de 3999 DT, 4599 DT et 5999 DT, prix publics conseillés et non obligatoires.

En effet, du 17 janvier au 11 février, les clients auront la possibilité de précommander les Galaxy S24 avant leur sortie officielle et de bénéficier d'offres exceptionnelles sur le site : www.galaxypreorder.tn