Les enseignants suppléants manifestent à la Kasbah

Les enseignants suppléants ont organisé, mercredi 17 janvier 2024, un rassemblement à la Kasbah revendiquant la régularisation de leur situation.

Ils ont scandé des slogans appelant à leur titularisation. Pour des milliers d’entre eux, cela fait plus de dix ans qu’ils sont sous contrat et sans couverture sociale. Leur situation sociale est plus que précaire.

En dépit de la multiplication des contestations et des mouvements de protestation, les autorités en charge continuent à formuler des promesses, mais loin de satisfaire l’ensemble des revendications.

Outre la modification des contrats, les enseignants exigent des augmentations et des salaires sur douze mois afin qu’ils puissent bénéficier de la couverture sociale.

N.J