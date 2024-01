Ridha Chkoundali : Davos n’est pas le lieu pour négocier des financements !

Le professeur universitaire en sciences économiques, Ridha Chkoundali a commenté, mercredi 17 janvier 2024, la participation de la Tunisie au Forum économique mondial (WEF) de Davos.

Il a souligné, au micro de Wassim Ben Larbi, dans la matinale d’Express FM, que cet évènement, contrairement à ce qu’en a fait le gouvernement tunisien, n’est pas une occasion pour négocier avec le FMI ou encore d’essayer de récolter des financements pour renflouer le budget de l’État.

« Le Forum a publié un rapport qui souligné cinq risques majeurs auxquels fera face le monde dans les dix ans à venir. Ces risques sont notamment liés à l’environnement, à la désinformation ou encore à la polarisation sociale. Il est honteux de se concentrer sur les problèmes marginaux et de passer à côté des risques fondamentaux. On ne peut pas se concentrer sur les rencontres du chef du gouvernement avec la présidente du FMI ou des chefs d’État, cela n’a aucun sens (…) ce Forum devrait être l’occasion de présenter la Tunisie comme un pays propice à l’investissement étranger. Les États qui ont conscience de l’importance de ce Forum, s’y préparent longtemps à l’avance et engagent les réformes nécessaires avant d’y participer autrement cela deviendrait totalement vain » a expliqué, Ridha Chkoundali.

Sous le thème de « reconstruire la confiance », le Forum économique mondial 2024 se déroule cette année du 15 au 19 janvier et devrait voir la participation de 1600 PDG, de centaines de dirigeants d’ONG et de soixante chefs d’État et de gouvernement, en plus des secrétaires généraux de l’ONU et de l’OTAN et des directeurs généraux de l’OMC et du FMI. En tout, on s’attend à 2800 participants pour 2024.

M.B.Z