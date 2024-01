Davos, CAN 2024, 37 disparus… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 16 janvier 2024 :

Ahmed Hachani participe au Forum économique de Davos

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani s’est envolé ce matin, mardi 16 janvier 2024, pour la Suisse où il devra participer au Forum économique de Davos, annonce un communiqué de la Kasbah. Il sera accompagné par la ministre des Finances Sihem Nemsia et le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, Mounir Ben Rjiba.

CAN 2024 – La Tunisie perd son premier match face à la Namibie

La Tunisie a perdu, mardi 16 janvier 2024, son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2024), face à la Namibie, avec un score de (0-1). Ayant mal entamé le match, la Tunisie a fini par encaisser un but à la 88e minute. Pour la suite de la compétition, la Tunisie devrait affronter le Mali et l’Afrique du Sud.

Disparition en mer de 37 migrants : les recherches se poursuivent

La direction générale de la Garde nationale (DGGN), a indiqué, dans un communiqué publié mardi 16 janvier 2024, que les recherches se poursuivent pour retrouver les 37 migrants disparus qui ont embarqué mercredi dernier des côtes sfaxiennes.

Sonia Dahmani poursuivie en justice par Leila Jaffel

L’avocate et chroniqueuse de l’émission impossible sur radio IFM, Sonia Dahmani, comparaît le 24 janvier 2024, devant le juge d’instruction. L’avocate a annoncé la nouvelle, mardi 16 janvier 2024, à l’antenne expliquant qu’elle sera entendue dans le cadre d’une plainte déposée par la ministre de la Justice Leila Jaffel.

Trois nouvelles informations judiciaires contre Abir Moussi

Le porte-parole de la cour d’Appel de Tunis, Habib Torkhani a annoncé, dans une déclaration à Mosaïque FM, ce mardi 16 janvier 2024, que le procureur de la République avait ordonné l’ouverture de trois nouvelles informations judiciaires contre la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi.

Habib Torkhani a précisé que les deux premières plaintes ont été déposées par le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) […] La troisième plainte avait été déposée par l’UGTT en date du 27 janvier 2023.