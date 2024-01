La Tunisie lance un appel d'offres international pour l’achat de 200.000 tonnes de blé

Imprimer

L’Office des céréales vient de lancer un appel d'offres international pour acheter de 150.000 tonnes de blé meunier et 50.000 tonnes de blé dur. C’est ce qu’a indiqué, mardi 16 janvier 2024, l’agence Reuters, en se référant à des négociants européens.

Toujours selon cette même source : « L'origine était facultative. La date limite de soumission des offres de prix dans le cadre de l'appel d'offres a été fixée au mercredi 17 janvier courant ».

Et de spécifier que « le blé meunier est recherché en six lots de 25.000 tonnes pour expédition entre le 25 janvier et le 20 mars en fonction de l'origine fournie » et que « le blé dur doit être expédié en deux lots de 25.000 tonnes entre le 10 février et le 10 mars, également en fonction de l'origine fournie ».

Rappelons que 2023 a été une année exceptionnelle en termes de sécheresse, la récolte ne couvrant même pas les semences. Rappelons aussi dans ce cadre que depuis quelques mois la Tunisie vit au rythme des pénuries de pain, qui seraient dues en se référant aux chiffres de l’Observatoire national de l'agriculture (Onagri) à un manque d’importation de cette denrée.

Seule bonne nouvelle, la baisse des prix de ces denrées. En effet, l’Onagri note, dans son rapport de novembre 2023 sur la balance alimentaire, les prix d’importation des produits céréaliers ont enregistré une baisse variant entre 21% et 26%. Dans le détail, les prix à l’importation des céréales ont connu une baisse de -26,6% pour le blé dur, de -22,4% pour le blé tendre, de -25,4% pour l’orge et de -20,8% pour le maïs.

Notons aussi que selon le "Budget du citoyen 2023", la compensation des céréales est située à 1.736 MD (soit 145 MD par mois ou cinq MD par jour), représentant 2,5% du budget.

I.N.