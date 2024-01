New Body Line : hausse du chiffre d’affaires de près de 13% à fin 2023

Le spécialiste des vêtements intelligents New Body Line vient de publier ses indicateurs d’activité relatifs au 4e trimestre 2023 et annonce des chiffres au vert.

Il en ressort que durant le 4e trimestre 2023, la production en pièces de la société a augmenté de 12,56% avec un volume global de 144.228 pièces produites et vendues contre 128.130 pièces pour la même période en 2022. Et de préciser dans un communiqué boursier que pendant cette période, il y a eu une baisse de produits basiques (-49,24%) et une augmentation des produits techniques (116,57%).

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 9,42%, passant de 1,6 million dinars à 1,75 million de dinars au cours de cette période en comparaison avec un an auparavant. Et de noter, dans un communiqué boursier : « Durant l’année 2023, nous avons vécus plusieurs évènements à l’échelle internationale qui ont rendu la situation économique internationale instable. Avec la baisse du pouvoir d’achat en Europe, nos clients ont encore des difficultés de ventes et cherchent des nouvelles stratégies. Notre société ne cesse d’analyser cette situation pour répondre rapidement aux besoins du marché pour saisir les nouvelles opportunités. Nous multiplions nos efforts commerciaux pour conserver et développer notre portefeuille client en Tunisie et à l’export ».

S’agissant des chiffres pour l’ensemble de 2023, la production a augmenté de 8,22%, pour un volume global de 526.670 pièces produites et vendues contre 486.685 pièces un an auparavant. Dans le détail, au cours de cette période la production lingerie basique a baissé de 32,97% alors que la production lingerie intelligente a augmenté de 58,94%.

Le chiffre d’affaires de la société s’est accru de 21% passant de 5,45 millions de dinars fin 2022 à 6,58 millions de dinars fin 2023.