Qu'est-ce que le Forum de Davos ?

Le Forum économique mondial (FEM), plus communément connu sous le nom de Forum de Davos, est une organisation internationale à but non lucratif qui réunit chaque année des leaders du monde entier pour discuter des défis mondiaux, explorer des solutions et promouvoir la coopération internationale. Voici quelques points clés à propos du Forum de Davos :

Objectif Principal :

Coopération Public-Privé : Favoriser la coopération entre les dirigeants gouvernementaux, les dirigeants d'entreprises, les représentants de la société civile, les universitaires et d'autres parties prenantes pour relever les défis mondiaux.

Lieu :

Davos, Suisse : Les réunions annuelles du Forum économique mondial se déroulent à Davos, une station de ski suisse. C'est là que le terme "Forum de Davos" est souvent utilisé.

Réunions Annuelles :

Participants Importants : Attire des dirigeants mondiaux, des PDG d'entreprises majeures, des personnalités du monde académique et de la société civile.

Agenda :

Débats et Discussions : Les participants discutent d'une variété de questions, y compris l'économie mondiale, la santé mondiale, les changements climatiques, l'innovation technologique, et d'autres enjeux majeurs.

Initiatives et Engagements :

Actions Concrètes : Le Forum de Davos est également connu pour encourager les participants à prendre des engagements concrets et à lancer des initiatives visant à résoudre les problèmes mondiaux.

Rapport sur les Risques Mondiaux :

Édition Annuelle : Publie le "Rapport sur les Risques Mondiaux", qui identifie et analyse les risques mondiaux clés pour la communauté mondiale.

Critiques et Débats :

Critiques : Certains critiquent l'événement pour être perçu comme élitiste, tandis que d'autres soulignent son rôle essentiel dans la promotion du dialogue international.

Réponses aux Crises : En période de crises mondiales, comme la pandémie de COVID-19, le Forum de Davos a également servi de plateforme pour discuter des réponses collectives.

Le Forum économique mondial a évolué depuis sa création en 1971 et demeure un lieu important pour les discussions sur les défis mondiaux et la collaboration entre les secteurs public et privé.