L’ANJ retire le championnat tunisien de football de sa liste des compétitions ouvertes aux paris

L’Autorité nationale française des jeux (ANJ) a annoncé, hier, lundi 15 janvier 2024, une réforme de sa « liste sport » des compétitions ouvertes aux paris.

179 compétitions ont été retirées de la liste qui comporte dorénavant 772 compétitions. Le championnat tunisien de football figure parmi les compétitions retirées.

« Certains événements sportifs ont été retirés de la liste, soit parce qu’ils n’existent plus, soit, parce qu’ils ne répondent plus aux critères légaux d’inscription sur la liste car se révélant dénués d’enjeu ou de notoriété, ou s’avérant susceptibles de nourrir des manipulations, le cas du championnat de football de Tunisie de premier niveau », explique l’ANJ dans son communiqué.

Cette refonte, précise l’autorité, a été guidée par la recherche d’un équilibre entre les attentes des parieurs et des opérateurs et la prévention du risque de manipulations sportives.

Lors de son analyse, l’ANJ vérifie notamment que certains critères sont remplis pour pouvoir figurer sur la « liste sport ». Ces critères concernent notamment la régularité des événements sportifs, l'accessibilité du règlement et la présence au sein de celui-ci de dispositions relatives à la publicité des résultats, la notoriété et l'enjeu de l’événement, l'âge des participants admis dans ces compétitions, afin d’écarter les joueurs mineurs réputés plus facilement manipulables et l'objectivité des résultats, qui doivent traduire des performances objectives et quantifiables et qui ne doivent donc dépendre du pur hasard (interdiction des paris sur le nombre pair ou impair des buts marqués pendant le match).

La « liste sport » a donc pour objectif de prévenir les manipulations sportives, d’interdire les paris ne faisant pas appel au savoir-faire et aux connaissances sportives des parieurs et de limiter les paris à certaines compétitions.

La nouvelle liste sport entrera en vigueur le 1er mars 2024. Un bilan d’évaluation sera réalisé à la fin de l’année, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

M.B.Z