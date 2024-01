Ajabi : l’État interviendra pour fournir des médicaments absents du marché aux malades du cancer

Le directeur général de la sécurité sociale Nader Ajabi, est revenu, mardi 16 janvier 2024, dans la matinale de Jawhara FM, sur la révision à la hausse du plafond annuel des montants des services de santé externes, annoncée hier par le ministère des Affaires sociales.

Il a précisé, au micro de Hatem Ben Amara, que cette mesure est révolutionnaire à de nombreux aspects, ajoutant qu’il sera désormais possible aux personnes souffrant de maladies graves, à l’instar du cancer, de présenter des recours au ministère des Affaires sociales pour acquérir des médicaments qui ne sont pas présents sur le marché tunisien.

« Le ministère des Affaires sociales, interviendra ainsi, après examen du dossier, pour fournir ce type de médicaments aux assurés » a expliqué le responsable.

Le ministère des Affaires sociales a officiellement annoncé, hier, la révision à la hausse des montants du plafond annuel des montants des services de santé externes, conformément aux dispositions de la Constitution et aux recommandations du président de la République pour répondre aux demandes des citoyens.

Le nouveau plafond se présente comme suit :

450 dinars pour un assuré social sans personne à charge au lieu de 300 dinars actuellement.

675 dinars pour un assuré social avec une personne à charge au lieu de 375 dinars actuellement.

900 dinars pour un assuré social avec deux personnes à charge au lieu de 450 dinars actuellement.

1125 dinars pour un assuré social avec trois personnes à charge au lieu de 525 dinars actuellement.

1350 dinars pour un assuré social avec quatre personnes à charge ou plus au lieu de 600 dinars actuellement.

Ce plafond est ajusté en ajoutant les montants suivants en fonction des situations :

100 dinars par ascendant à charge.

100 dinars par enfant handicapé à charge.

150 dinars pour couvrir les frais des services de santé externes liés aux soins dentaires.

150 dinars pour prendre en charge les frais des services de santé externes liés au suivi de la grossesse au profit de la femme enceinte en tant que bénéficiaire du soutien social ou du conjoint bénéficiaire du soutien social.

L’imagerie à rayons X (Cone Beam) et la scintigraphie ont été exclus du plafond annuel des dépenses.

Il convient de noter que toutes ces mesures seront en vigueur à partir du 1er février 2024.

Le ministère des Affaires sociales annonce, en outre, l'augmentation des montants de prise en charge pour les lunettes médicales de 50 dinars à 200 dinars, et les procédures nécessaires à cet effet seront finalisées. De plus, une révision des montants pris en charge pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (Scanner) sera effectuée avant la fin du mois de février 2024.

M.B.Z