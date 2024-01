Détails du rattachement des employés de Shems FM à l'établissement de la Radio tunisienne

Imprimer

La PDG de l'établissement de la Radio tunisienne, Henda Ben Alaya Ghribi a confirmé, jeudi 4 janvier 2024, l’information selon laquelle, les journalistes et agents de la radio confisquée Shems FM seront intégrés à la Radio nationale.

Dans une déclaration à la Tap, Mme Ben Alaya Ghribi a indiqué que cette décision a été prise lors d’un conseil ministériel restreint tenu le 18 décembre 2023. Il s’agit, selon elle, d’une décision souveraine, qui entre dans le cadre du rôle social de l’État, en préservant les emplois et les droits des employés.

La PDG a aussi spécifié que la radio va poursuivre la diffusion de ses programmes jusqu’à la fin des procédures administratives. Et de spécifier que le processus d’intégration qui a commencé le 2 janvier courant se déroule selon le règlement intérieur de l’établissement : les 48 concernés seront soumis à une période de stage d’un an, suite à quoi, ils seront titularisés, tout en garantissant leurs droits et qui seront équivalents à leurs diplômes.

La responsable a noté que les employés de Shems FM seront intégrés dans les cinq stations de radios du groupe, qui comptera après ce rattachement près de 1.100 agents.

S’agissant des raisons qui ont empêché l’intégration de la radio elle-même dans le bouquet de de l'établissement de la Radio tunisienne comme ça a été le cas avec la radio Zitouna FM, Henda Ben Alaya Ghribi a soutenu que cette décision était impossible à réaliser vu que la radio était soumise à un processus judiciaire, qui demanderait beaucoup de temps alors que les droits des employés étaient sérieusement menacés. Donc, il fallait accélérer les choses d’une part et d’autre part les dettes de Shems FM sont tellement importantes que l’établissement était incapable de les honorer.

Rappelons que la radio Shems Fm connaît des difficultés financières depuis plusieurs années, ses dettes ayant atteint les 23 millions de dinars, au point où elle a été incapable de continuer son activité et de payer les salaires de ses employés.

Cette situation a poussé le chef de l’État à intervenir à plusieurs reprises, notamment pour assurer le versement des salaires des employés qui restent des mois sans être payés.

I.N.