La famille de Rached Tanboura lance un appel au chef de l’État pour le gracier

Imprimer

La famille et les amis de Rached Tanboura, un artiste et étudiant en calligraphie arabe, âgé de 27 ans et originaire du gouvernorat de Monastir, ont lancé un appel au président de la République Kaïs Saïed pour le gracier. Il est emprisonné pour avoir dessiné un grafitti sur le mur du siège de la délégation de Monastir, afin de critiquer la situation des Subsaharien en Tunisie.

Or, l’état de santé du jeune homme s’est récemment dégradé après qu’il a entamé une grève de la faim sauvage, n’ayant pas accepté le jugement de deux ans rendu dans son affaire.

L’affaire remonte à juillet 2023 et Rached Tanboura a été déjà emprisonné durant six mois.

Dans une vidéo, la sœur, la mère et les amis du détenu ont lancé des appels à la clémence du chef de l’État, étant le premier garant du respect de la liberté d’expression du pays.

I.N