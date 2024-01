La lettre de Ridha Belhaj au bâtonnier et aux membres de l’ordre des avocats

L’avocat et homme politique détenu dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, Ridha Belhaj a adressé depuis sa prison, mercredi 3 janvier 2024, une lettre au bâtonnier et aux membres de l’ordre des avocats, à l’occasion du 13e anniversaire de la révolution et du 40e anniversaire des émeutes du pain. Dans sa lettre, il a dénoncé avec amertume leur silence face aux abus qu’il subit, ainsi que ses confrères et autres personnalités politiques détenus dans le cadre de la même affaire.





Rappelant tous les abus et les dépassements enregistrés dans le cadre de l’affaire dite de complot, Ridha Belhaj a considéré qu’il était du rôle du bâtonnier de défendre le métier, son honneur et sa dignité et ne pas se murer dans le silence.

“Je tiens à préciser que je m’adresse à vous en tant que bâtonnier. Je ne cherche ni la pitié ni une exception dans l'application de la loi. Comme tous mes collègues détenus arbitrairement et illégalement, je suis convaincu que notre innocence face à toutes les accusations portées contre nous sera manifeste. Mon but est plutôt de vous rappeler votre devoir de vous conformer au respect de la mission qui vous a été confiée, en tant que représentant de la profession d'avocat avec toute la symbolique et la signification que cela implique. Ce que nous vous demandons, c'est de respecter l'engagement que vous avez pris en assumant votre rôle de bâtonnier. En fin de compte, chacun de nous portera le poids de ses actes, et l'Histoire sera le maître des jugements”, indique Ridha Belhaj.

Rappelons que le juge d’instruction auprès du pôle antiterroriste a émis, samedi 25 février 2023, un mandat de dépôt à l’encontre de l’avocat et membre du Front de Salut Ridha Belhaj, d'après les avocats de la défense.

Ridha Belhaj, a été arrêté par les forces de police dans la nuit de vendredi à samedi 25 février et emmené à la caserne de Bouchoucha.





S.H