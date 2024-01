Conciliation pénale, Samir Sassi, Ghazi Chaouachi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 3 janvier 2024 :

ARP - Le projet de loi relatif à la conciliation pénale remis à la commission de législation générale

Le bureau de l’ARP réuni, mercredi 3 janvier 2024, a examiné trois projets de loi « urgents » et a décidé de les renvoyer devant les commissions compétentes.

Parmi ces projets de loi, figure celui qui amende le décret 13 du 20 mars 2022 relatif à la conciliation pénale et aux modalités d'affectation de ses ressources.

Arrestation du journaliste d'Al Jazeera à Tunis, Samir Sassi

Le directeur du bureau d'Al Jazeera à Tunis, Lotfi Hajji a annoncé dans la soirée du mercredi 3 janvier 2024, l’arrestation du journaliste Samir Sassi par les forces de l’ordre après une descente effectuée à son domicile.

Elyes Chaouachi : mon père ne bénéficie d'aucun traitement médical !

Elyes Chaouachi, fils de l’homme politique Ghazi Chaouachi, détenu dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, a affirmé, dans un post publié, mercredi 3 janvier 2024, sur les réseaux sociaux, que Ghazi Chaouachi est toujours en isolement dans sa cellule et qu’il ne bénéficie d’aucun soin.

Révision du projet de loi relatif à l'appui à l'intégration financière

Visant à consacrer l'intégration sociale, la version finale de ce projet de loi sera présentée à un conseil des ministres pour adoption dans les plus brefs délais. En effet, ce projet de loi concerne la diversification des services financiers rendus aux catégories à revenu limité, aux très petites, petites et moyennes entreprises, et aux entreprises de l'économie solidaire et sociale pour répondre à leurs besoins, en plus du renforcement du contrôle par les organismes de réglementation compétents, et la protection de la clientèle

Le ministère de l’Éducation lance la plateforme tarbia.tn dédiée aux parents des élèves

Le ministère de l’Éducation a lancé, mercredi 3 janvier 2024, la plateforme tarbia.tn dédiée aux parents des élèves. Cet espace a été développé pour assurer différents services et englobe l’ensemble des niveaux scolaires du primaire au secondaire.