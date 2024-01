Révision du projet de loi relatif à l'appui à l'intégration financière

Une séance de travail, présidée mercredi 3 janvier 2024, par le chef du gouvernement Ahmed Hachani au palais du gouvernement à la Kasbah, a étudié l'introduction d'amendements et d'améliorations, au projet de loi relatif à l'appui à l'intégration financière et à la facilitation d'accès au secteur financier.







Visant à consacrer l'intégration sociale, la version finale de ce projet de loi sera présentée à un conseil des ministres pour adoption dans les plus brefs délais. En effet, ce projet de loi concerne la diversification des services financiers rendus aux catégories à revenu limité, aux très petites, petites et moyennes entreprises, et aux entreprises de l'économie solidaire et sociale pour répondre à leurs besoins, en plus du renforcement du contrôle par les organismes de réglementation compétents, et la protection de la clientèle





Il comporte cinq axes fondamentaux. Il s'agit de l'appui à l’accès et à l'utilisation des produits et des services financiers, de la protection des utilisateurs des services financiers, du renforcement de la culture financière, et du rôle du contrôle des autorités de surveillance, ainsi que la consolidation de la gouvernance stratégique nationale d'appui à l'intégration financière, outre la proposition des mesures de rationalisation des transactions monétaires.





Ont été présents à cette séance de travail ministérielle, les ministres de Finances Sihem Nemsia, du Commerce Kalthoum Ben Rejeb, et des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane El Abassi.







