Mort de Khemaïes Chammari : la Tunisie perd l'une de ses grandes figures

Le militant et homme politique, Khemaïes Chammari a tiré sa révérence à l’âge de 81 ans. Décédé le 1er janvier 2024, le fervent défenseur des droits humains et militant démocrate, a été inhumé le lendemain, en présence de nombreuses personnalités et amis qui lui ont rendu de vibrants hommages.

Figure emblématique de la gauche tunisienne, Khemaïes Chammari était un ancien député de l'opposition démocratique tunisienne, le parti d’opposition « légal » de l’ère Ben Ali. Il a dédié son parcours à défendre les libertés pendant les régimes autocratiques de Bourguiba puis de Ben Ali, un combat qui lui a valu d’être persécuté, emprisonné puis contraint à l’exil volontaire en 1997. Il ne regagnera la Tunisie qu’en 2004.

Diplômé en sciences économiques et en sociologie, Khemaïes Chammari, a depuis la fin des années 60 choisi son combat, celui qui l’oppose à la tyrannie. Il intègre le mouvement « Perspectives » puis le Mouvement des démocrates socialistes (MDS) qu’il représentera, deux ans durant, au Parlement, à partir de 1994.

Avant cela, Khemaïes Chammari s’est engagé pour les droits de l’Homme au sein de nombreuses associations. Il a notamment été secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), puis son vice-président, puis vice-président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme et a co-fondé l’Institut Arabe des droits de l’Homme en 1989.

Sa forte personnalité, que lui reconnaissent tous ses camarades de lutte, en ont très vite fait une personnalité incontournable de l’oppostion et, par conséquent, la cible du pouvoir. S’il a un temps fait partie de l’aile radicale de la gauche il a su réviser ses positions et faire preuve de flexibilité pour s’engager sur la voie de la défense des droits, des libertés et du pluralisme. Il déclarait en 2004 sur les colonnes du journal « Le Monde » : « la lutte contre la répression et la torture, ainsi que la défense des droits de l'Homme ou d'une amnistie générale, doivent se faire sans exclusion, elles doivent englober tout le monde, y compris les islamistes ».

C’est dans cet esprit qu’il a rallié le collectif du 18 octobre 2005, qui avait rassemblé huit cadres de partis politiques et d’associations tunisiennes de différentes obédiences pour dénoncer les bavures benaliennes sur l’ensemble des sphères du pays. Il était alors celui qui était à l’origine de l’idée d’entamer une grève illimitée de la faim, qui a été, alors, largement médiatisée par la presse internationale.

Khemaïes Chammari a aussi exercé en tant qu’expert et consultant et a été nommé à l’aube de la révolution de 2011 ambassadeur de Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Paris (Unesco) où il a passé deux ans.

En février 2014, il est candidat à la présidence de l’Instance Vérité et Dignité (IVD). Il était alors soutenu par les progressistes, mais s’est incliné devant la candidate des islamistes, Sihem Ben Sedrine à cause de l’éparpillement des progressistes. Il sera membre de l'instance, mais démissionnera de l’IVD au mois de juin de la même année.

Lauréat de plusieurs prix, dont le Prix 1990 international de la commission consultative française, puis, en 1997, de la ville de Nuremberg, Khemaïes Chammari a également co-écrit de nombreux ouvrages collectifs, animé plusieurs séminaires et mené bon nombre de missions pour le compte d’ONG internationales. Il a été décoré de la deuxième catégorie de l'Ordre national du mérite de la République tunisienne par l’ancien président Béji Caïd Essebsi, en 2018.

L’actuelle présidence du gouvernement s’est, elle, contenté d’un bref communiqué de condoléances présentées à la famille de Khemaïes Chammari sur sa page facebook. Aucun ministre n’était hier présent aux funérailles de celui qui a consacré sa vie à défendre la démocratie et les libertés.

Myriam Ben Zineb