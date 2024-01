Yahia Moussa : le pain est disponible et il ne faut pas s’inquiéter !

La crise du pain fait encore des siennes et les Tunisiens la subissent de plein fouet en espérant une amélioration bientôt. Ainsi et essayant de rassurer les Tunisiens, le président intérimaire de la Chambre syndicale nationale des boulangers, Yahia Moussa, a soutenu, mercredi 3 janvier 2024, que le problème est périodique tous les débuts de mois et lié à la capacité d’approvisionnement des boulangeries par les minoteries.

« Vu que les quotas sont libérés chaque 1er du mois, il y a quelques perturbations dans l’approvisionnement des boulangeries en farine par les minoteries, ces dernières n’étant pas capables de fournir autant de quantités dans un laps de temps très réduits », a-t-il expliqué dans une interview téléphonique accordée à Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM.

M. Moussa a assuré que « le blé est disponible et que les minoteries sont en train de distribuer graduellement la farine ». Il a, en outre, affirmé que de grosses quantités de blé parviendront à la Tunisie à partir du 6 janvier courant, selon les informations reçues des autorités de tutelle, et que cela permettra de réduire les perturbations en approvisionnement en pain.

En outre, il a indiqué que les autorités de tutelle ont décidé de faire un stock de réserve et de sécurité pour baisser la pression et les files d’attentes sur cette denrée.

Le boulanger a noté qu’il y a une disparité dans les pressions subies et que la crise est plutôt concentrée sur le Grand Tunis. Et de conclure : « Le pain est disponible et il ne faut pas s’inquiéter ! ».

I.N.