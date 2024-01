Elyes Chaouachi : mon père ne bénéficie d'aucun traitement médical !

Imprimer

Elyes Chaouachi, fils de l’homme politique Ghazi Chaouachi, détenu dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, a affirmé, dans un post publié, mercredi 3 janvier 2024, sur les réseaux sociaux, que Ghazi Chaouachi est toujours en isolement dans sa cellule et qu’il ne bénéficie d’aucun soin.

« Cela fait douze jours que mon père s'isole dans sa cellule et qu’il ne bénéficie d’aucun traitement médical contrairement à ce qu’a prétendu hier le porte-parole de la direction générale des prisons sur la chaîne Attessia qui m’a refusé le droit de réponse », a-t-il précisé.

Lundi 25 décembre 2023, Ghazi Chaouachi a décidé l’isolement dans sa cellule et la désobéissance, refusant la parole et se contentant de se nourrir d’eau et de quelques morceaux de pain.



Sa famille a annoncé que l’avocat n’avait pas pu rendre visite à Ghazi Chaouachi, soulignant la dégradation de son état de santé. Selon la famille, il marche avec beaucoup de difficulté, ne dort pas de la nuit à cause de ses maux de dos et porte une orthèse cervicale. Toutefois, il n’a pas été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Ainsi, après la prorogation de sa détention, Ghazi Chaouachi a décidé de s’isoler dans sa cellule.

Ghazi Chaouachi et plusieurs autres personnalités, dont le dirigeant du Front de salut national, Jaouhar Ben Mbarek, l'activiste et ancien responsable du parti Ettakatol Khayam Turki, l’ancien dirigeant nahdhaoui Abdelhamid Jlassi, le secrétaire général d’Al Joumhouri Issam Chebbi, ont été incarcérés en février en vertu d’une ordonnance de placement en détention provisoire pour une durée de six mois. Ils sont tous visés par une enquête sur un complot contre la sûreté de l’État. La défense et plusieurs organisations nationales et internationales ont dénoncé « des accusations infondées » appelant à leur libération, mais le juge d’instruction a décidé en août le renouvellement de l’ordonnance.

M.B.Z