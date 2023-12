Crimes à Gaza - Un député français appelle à poursuivre en justice les soldats français

Imprimer

Le député de La France Insoumise, Thomas Portes, a publié un communiqué, samedi 16 décembre 2023, appelant à traduire en justice les personnes de nationalité française (y compris les binationaux) coupables de crimes de guerre à Gaza.





Le député affirme : « Une enquête réalisée par Europe 1 indique que 4.185 soldats de nationalité française sont actuellement mobilisés au sein de l’armée israélienne sur le front à Gaza. Il s’agit du contingent le plus important après celui des États-Unis. Au regard des crimes de guerre commis par l’armée israélienne, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, il est inacceptable que des citoyens français y participent. Alors que l'ONU, par la voix de plusieurs de ses rapporteurs spéciaux, alerte sur les risques génocidaires, que plus de 17.000 Palestiniens ont été tués, la présence de citoyens de nationalité déshonore la France. La France doit condamner avec la plus grande fermeté cette participation à des crimes de guerre. Je demande au ministre de la Justice que les personnes de nationalité française (y compris les binationaux), coupables de crimes de guerre, soient traduites devant la justice française. La colonisation constituant un crime contre l'humanité, les citoyens de nationalité française qui y participent dans les territoires palestiniens doivent aussi répondre de leurs actes devant la justice», lit-on en substance dans le texte du communiqué.





S.H