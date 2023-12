Chawki Tabib saisit la CPI contre les dirigeants israéliens pour crimes de guerre

L'avocat, ancien président de l'Ordre national des avocats de Tunisie et ancien président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib a annoncé avoir été chargé par l’Ordre des avocats palestiniens de saisir la Cour pénale internationale (CPI).

Dans une publication Facebook du 6 décembre 2023, Chawki Tabib a annoncé avoir déposé une plainte auprès du procureur général près la CPI pour crimes de guerre et en raison des assassinats d’enfants palestiniens. Les accusés visés par la plainte sont les dirigeants de l’entité sioniste.









Pour rappel, l'entité sioniste a repris, le vendredi 1er décembre 2023, les bombardement sur Gaza, après une courte trêve d’une dizaine de jours où un échange de prisonniers a été entrepris des deux côtés. Depuis la reprise des bombardements et du déploiement terrestre, des centaines de morts palestiniens ont été enregistrés. Avant cela, et depuis le début de l’attaque du 7 octobre 2023 sur la bande de Gaza, plus de 11.000 personnes, dont plus de 4.500 enfants et plus de 3.100 femmes, ont trouvé la mort, selon un bilan publié par l’Unicef. Plus de 29.000 personnes ont été blessées dont au moins 9.000 enfants. Au moins 3.200 personnes, dont au moins 1.500 enfants, sont portées disparues. Les femmes et les enfants représentent 67% des victimes.





S.G