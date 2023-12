Ali Fourati : la farine est donnée en priorité aux boulangeries

Imprimer

Le président de la Chambre syndicale des grossistes en alimentation générale, Ali Fourati, est revenu, mercredi 6 décembre 2023, sur la pénurie de farine et de semoule constatée sur le marché.

Il a souligné, lors de son intervention dans « Sbeh Enness » sur Mosaïque FM, que des perturbations sont survenues au niveau local ainsi que des retards dans l’acheminement des cargaisons qui arrivent dans le pays.

« Les minoteries et les usines qui fabriquent les pâtes ne sont pas en train de fournir tous les gouvernorats ni tous les commerçants. La distribution n’est effectuée que quatre ou cinq fois par mois, s'ajoute à cela les problèmes qu’il y a eu avec les boulangeries qui sont désormais fournies en priorité, le problème est le même pour le café. Il y a un grand manque dans la farine non compensée et la question devrait être posée aux minoteries nous n’avons pas plus de données à notre niveau » a expliqué le responsable.

M.B.Z