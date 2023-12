Borhen Bsaies laissé en liberté

Le journaliste et animateur, Borhen Bsaies, a été laissé en liberté, mardi 5 décembre 2023, après son audition par le juge d’instruction.

Dans un post Facebook en date du 30 novembre, l’animateur avait expliqué qu’il faisait face à une longue liste de charges et que l’enquête dont il fait l’objet concerne également l’avocate et membre du comité de défense des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Dalila Ben Mbarek Msaddek et cela suite à l’intervention de cette dernière dans l’émission « 100 dkika » diffusée sur Hannibal TV.

L’affaire, instruite par le parquet, est sur la base du décret 54, des articles 13 et 87 de la loi sur la protection des données personnelles et de l’article 315 du Code pénal.

Notons que l’avocate a été convoquée, aussi, le même jour devant le juge d’instruction, pour la même affaire.