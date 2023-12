AeTech multiplie par plus de quatre son déficit semestriel

La Société Advanced e-Technologies – AeTech- vient de publier ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023.

Il en ressort que le déficit de la société s’est multiplié par plus de quatre fois, passant de -192.076 dinars fin juin 2022 à -814.331 dinars fin juin 2023.

Dans le détail, les produits d'exploitation AeTech se sont divisés par près de neuf pour se situer à 468.241 dinars fin juin 2023 contre 4,04 millions de dinars un an auparavant. Idem, les charges d'exploitation se sont divisées de plus de quatre fois pour atteindre 898.782 dinars fin juin 2023 contre 4,03 millions de dinars un an auparavant. Le résultat d’exploitation a chuté passant d’un résultat positif de +26.997 dinars à un résultat négatif de -428.541 dinars.

Les charges financières ont augmenté de 1,16% atteignant 295.731 dinars. La société a aussi enregistré 89.184 dinars de pertes sur éléments exceptionnels et payé un impôt sur les sociétés de 900 dinars (-89,04%).

Notons que dans leur rapport, les commissaires aux comptes indiquent que vu les pertes subies par la société au cours du premier semestre 2023, à la date actuelle les passifs excèdent de 3,11 millions de dinars le total de ses actifs.

« Cette situation indique l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

L’assemblée générale extraordinaire, réunie dans les délais a décidé de reporter la décision relative à la continuité d’exploitation.

Le conseil d’administration du 19 mai 2023 a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour la date du 12 juillet 2023 à l’effet de décider de la continuité d’exploitation, sous la lumière du plan de restructuration qui a été approuvé par l’assemblée générale du 10 mai 2022.

Le plan en question a été entamé par l’apport en capital de l’activité distribution à la filiale Advanced e-Services, ce qui a généré une plus-value d’un montant de 3,75 millions de dinars. L’assemblée du 12 juillet avait décidé la continuité de l’exploitation de la société AeTech.

Le conseil d’administration du 1er novembre 2023 a réexaminé le processus de restructuration financière de la société et ad décidé de maintenir la séance ouverte sur ce point », lit-on dans ce document.