Adoption du budget du ministère de l’Enseignement supérieur

Suite à la plénière du 4 décembre 2023, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a voté le budget dédié au ministère de l’Enseignement supérieur au titre de l’année 2024. 123 députés ont voté en faveur de l’octroi d’une enveloppe à hauteur de 2.277.238.000 dinars, contre onze députés qui ont voté par un "non" et six se sont abstenus.

À noter que le budget du ministère de l’Enseignement supérieur au titre de l’année 2023 était de 2.153.000 dinars. Ainsi, le budget voté par l’ARP au titre de l’année 2024 est supérieur à celui de 2023 de 124.238 dinars, soit de 5,77%.









S.G