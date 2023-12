Détails de la révision de l’accord de libre-échange avec la Turquie

La révision de l’accord de libre-échange entre la Tunisie et la Turquie a été signée, dimanche 3 décembre 2023, par la ministre du Commerce et du Développement des exportations Kalthoum Ben Rejeb et son homologue turc Omer Bolat.

Une révision qui vise à diminuer le déficit commercial avec la Turquie et à protéger l’industrie tunisienne via trois mesures essentielles.

La première étant de réviser le droit de douane d'une liste de produits industriels, ayant un équivalent local, pendant cinq ans, passant de 0% actuellement à un taux variant entre 27 et 37,5% (75% du tarif appliqué pour le régime général).

La deuxième étant la révision de l’accord pour les produits agricoles, en ayant obtenu des concessions unilatérales de la partie turque pour soutenir les exportations tunisiennes via l’instauration de quotas annuels totalement exonérés de droits de douane.

La troisième étant le développement des investissements turcs en Tunisie et l’organisation d’un forum d'investissement tuniso-turc pour présenter des projets et des opportunités d'investissement en Tunisie aux investisseurs turcs (prévu à Istanbul pour le premier semestre 2024).

Notons que le déficit commercial avec la Turquie a atteint 2.807,7 millions de dinars pour les dix premiers mois de 2023, sur un déficit commercial total de 15.856,6 millions de dinars.

Jusqu’à fin octobre 2023, les exportations vers la Turquie s’élevaient à 538 millions de dinars, alors que les importations atteignaient les 3.345,7 millions de dinars.

I.N.